كوبا تتهم الولايات المتحدة بالكذب بشأن حصار نفطي وتتصاعد التوترات الدبلوماسية

في تطور دبلوماسي جديد، اتهمت كوبا الولايات المتحدة بالكذب بشأن فرض حصار نفطي على الجزيرة، بينما واصلت الأسهم الأميركية صعودها مقتربة من مستويات قياسية. كما أعلن الجيش الباكستاني عن إنقاذ سفينة هندية تقطعت بها السبل في بحر العرب.

أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول عدم فرض حصار نفطي على كوبا جدلاً دبلوماسياً مع الحكومة الكوبية. ورداً على تصريحات روبيو خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز وزير الخارجية الأميركي بالكذب، مشيراً إلى تناقضه مع الرئيس دونالد ترمب والناطق باسم البيت الأبيض.

وأشار رودريغيز إلى أن الولايات المتحدة فرضت بالفعل حصاراً نفطياً على كوبا منذ يناير الماضي، عندما قبضت القوات الأميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهددت بفرض رسوم جمركية على الدول التي ترسل النفط الخام إلى الجزيرة الشيوعية. وتابع رودريغيز أن الكوبيين كانوا يحصلون على النفط مجاناً من فنزويلا، ويعيدون بيعه لتحقيق أرباح، لكن هذا الوضع تغير بعد قرارات واشنطن.

كما ندد رودريغيز بالعقوبات الإضافية التي فرضها ترمب على قطاع الطاقة في كوبا في 1 مايو، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسبب معاناة للشعب الكوبي. حتى الآن، سمحت واشنطن بوصول ناقلة نفط روسية واحدة في نهاية مارس، لكنها اعتبرت هذه الشحنة استثنائية. من جهة أخرى، واصلت الأسهم الأميركية صعودها مقتربة من مستويات قياسية، بعد تراجع أسعار النفط، ما سمح لـ «وول ستريت» بالتركيز على النتائج القوية للشركات.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن المصارف الكويتية تتمتع بوضع قوي يتيح لها امتصاص صدمات الحرب المستمرة في إيران. كما لجأت الصين للمرة الأولى إلى قانون يستهدف الشركات الممتثلة للعقوبات الأجنبية التي ترفضها، في تصعيد لردها على إدراج أميركا عدداً من مصافيها على القائمة السوداء. وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الأسترالية عن عودة 13 من مواطنيها مرتبطين بتنظيم «داعش» من سوريا، بينهم أربع نساء وتسعة أطفال كانوا يعيشون في مخيم روج في شمال سوريا.

وأكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك أن الحكومة لن تقدم أي مساعدة لهذه المجموعة، مشدداً على أن أي شخص ارتكب جرائم سيواجه أقصى عقوبة ينص عليها القانون. كما ذكرت الشرطة الأسترالية أنها جمعت أدلة في سوريا لتحديد ما إذا كان أستراليون ارتكبوا جرائم بموجب القانون الأسترالي، بما في ذلك السفر إلى منطقة محظورة والمشاركة في الاتجار بالرقيق.

وفي آخر المستجدات، أعلن الجيش الباكستاني أن سلاح البحرية استجاب لنداء استغاثة صادر عن سفينة هندية تقطعت بها السبل في بحر العرب بسبب عطل فني. وقال الجيش الباكستاني في بيان إن السفينة «جوتام» التي تقل طاقماً من 7 أفراد، بينهم 6 هنود وإندونيسي واحد، تعرضت لعطل فني أثر في رحلتها من سلطنة عمان إلى الهند. وأضاف البيان أن السفينة الباكستانية «كشمير» قدمت الطعام والمساعدة الطبية والدعم الفني للحفاظ على ثبات السفينة، وضمان سلامة الطاقم





