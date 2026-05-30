أعلنت وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية الجمعة إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين من القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي في خطوة تعكس استمرار قنوات التواصل الأمني بين البلدين رغم التوترات السياسية القائمة.

وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع عقد عند الخط الحدودي لقاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية شرقي كوبا بناءً على توافق متبادل بين الجانبين، مشيرة إلى أن المباحثات ركزت على القضايا المرتبطة بأمن الحدود. وأضافت أن الطرفين قيّما الاجتماع بشكل إيجابي، واتفقا على مواصلة التواصل والتنسيق بين القيادتين العسكريتين في الملفات ذات الاهتمام المشترك. ونفى وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الاتهامات الموجهة إلى بلاده، مؤكداً أن كوبا "لم تكن يوماً ولن تكون تهديداً غير عادي أو استثنائياً للأمن القومي للولايات المتحدة".

وتأتي هذه الاتصالات العسكرية بعد تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أمام الكونغرس في 12 مايو/أيار الجاري، أعرب خلالها عن قلق واشنطن من وجود قوى أجنبية بالقرب من السواحل الأمريكية. كما تزامنت مع زيارة أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى كوبا في 14 مايو/أيار، التقى فيها مسؤولين في وزارة الداخلية الكوبية لبحث قضايا الأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق متصل، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديد بلاده لأوروبا بعد حادثة رومانيا والنمسا تستدعي السفير الروسي.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن استدعت النمسا سفير روسيا بعد حادثة في 26 مايو/أيار، عندما اتهم مسؤولون روسوفسفير النمسا بتقديم معلومات خاطئة عن الحادث. وتزامنت هذه الخطوات مع تصريحات أدلى بها بوتين في 25 مايو/أيار، حيث نفى تهديد روسيا لأوروبا.





