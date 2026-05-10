كواليس عودة شيرين عبد الوهاب: إطلالة حمراء وتعاون فني متجدد

تفاصيل عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للساحة الغنائية عبر أغنية تباعاً تباعاً، وكشف كواليس التعاون مع خبيرة التجميل هلا عجم والمصور محمد سيف، مع استعراض خطتها الموسيقية القادمة.

عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية من جديد، حاملة معها إطلالة مفعمة بالحياة والأمل، بعد رحلة طويلة ومؤلمة تداخلت فيها خيبات الأمل بانتصارات صغيرة، تماماً كما وصفتها كلمات أغنيتها الجديدة تباعاً تباعاً .

لقد اختارت شيرين أن تعلن عودتها من خلال صورة بصرية قوية، حيث ظهرت بفستان أحمر يرمز للقوة والثقة والشغف، وبابتسامة عريضة تعكس حالة من التصالح مع الذات والرغبة في بدء فصل جديد من حياتها المهنية والشخصية. هذا المشهد لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة تعاون وثيق مع فريق عمل يفهم تفاصيل شخصيتها وجمالها، وتحديداً خبيرة التجميل اللبنانية هلا عجم والمصور محمد سيف، اللذين واكبا هذه اللحظة الفارقة في مسيرة النجمة المصرية.

تحدثت خبيرة التجميل هلا عجم عن علاقتها العميقة بشيرين، والتي تمتد لأكثر من أربعة عشر عاماً، منذ أن بدأت مرافقتها في برنامج ذا فويس. وأوضحت عجم أنها سافرت خصيصاً من بيروت إلى القاهرة لتكون بجانب شيرين في جلسة تصوير أغنية تباعاً تباعاً، مشيرة إلى أن اللقاء كان مفعماً بمشاعر الاشتياق والفرح، خاصة بعد انقطاع دام لأكثر من عام.

وكشفت عجم عن الجانب الإنساني في علاقتهما، حيث كانت تدعو لشيرين في صلواتها اليومية خلال فترة غيابها عن الأضواء، متمنية لها الشفاء والعافية والبعد عن كل سوء. وقد اعتمدت هلا في إطلالة شيرين الأخيرة على مكياج هادئ وبسيط يبرز نضارة الوجه الطبيعية دون مبالغة، وهو الأسلوب الذي تفضله شيرين دائماً لإبراز ملامحها بوضوح وبساطة. وأكدت عجم أن الثقة المتبادلة بينهما وصلت إلى مراحل متقدمة من النضج، مما جعل العمل الفني ينساب بسلاسة ليرضي الطرفين.

من جانبه، وصف المصور محمد سيف الطاقة الإيجابية التي كانت تشع من شيرين خلال جلسة التصوير، مؤكداً أن الكاميرا تعشق وجهها، خاصة عندما تضحك. وأوضح سيف أن فكرة الجلسة كانت من اختيار شيرين نفسها، حيث رغبت في أن يكون كل شيء بسيطاً وبعيداً عن التكلف، لذا اختارت الفستان الأحمر بنفسها وقررت الاستغناء عن أي إكسسوارات إضافية لتركيز الانتباه على تعابير وجهها وحالتها النفسية.

ووصف سيف الحالة التي كانت عليها شيرين بأنها كانت في حالة حركة ورقص دائمين أمام العدسة، مما عكس فرحتها الحقيقية بعودتها للجمهور. هذا التناغم بين الرؤية الفنية للمصور وحالة النجمة جعل الصور تخرج بشكل طبيعي يعبر عن التحرر والسعادة. أما على الصعيد الموسيقي، فقد كشف مصدر مطلع أن عودة شيرين تأتي بالتعاون مع شركة سوني ميوزيك، ضمن خطة مدروسة تهدف إلى طرح أغنية جديدة كل أسبوعين تقريباً.

وتتنوع هذه الإصدارات بين الأنماط الحزينة والراقصة، لتعكس كافة حالات شيرين النفسية وتقلباتها العاطفية، كما ظهر ذلك في التباين بين أغنية الحضن شوك وأغنية تباعاً تباعاً. ويشهد هذا المشروع تعاوناً مكثفاً مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي في الكلمات والألحان، إضافة إلى لمسات الموزع توما، مما يضمن جودة موسيقية تليق بمكانة شيرين وتلبي تطلعات جمهورها الذي انتظر عودتها بفارغ الصبر.

إن هذه العودة لا تمثل مجرد طرح أغنيات جديدة، بل هي إعلان عن استعادة شيرين لسيطرتها على مسارها الفني بروح جديدة وإرادة صلبة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شيرين عبد الوهاب هلا عجم محمد سيف تباعاً تباعاً سوني ميوزيك

United States Latest News, United States Headlines