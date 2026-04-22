كواليس مثيرة حول انتقال محمد صلاح إلى النصر السعودي وموقف رونالدو وجيسوس

تطورات متسارعة بشأن مستقبل محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول ومساعي النصر السعودي لضمه وسط ترقب لرأي كريستيانو رونالدو وجورج جيسوس في الصفقة.

تتواصل التكهنات حول الوجهة القادمة للنجم المصري محمد صلاح ، حيث أصبحت مسألة انتقاله إلى دوري روشن السعودي حديث الساعة في الأوساط الرياضية العالمية، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن مغادرته لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

تأتي هذه الأنباء في وقت حساس للغاية، حيث يسعى نادي النصر السعودي لتدعيم صفوفه بنجوم من العيار الثقيل لتعزيز مكانته كقوة ضاربة على الصعيدين المحلي والقاري، مما جعل اسم صلاح يتصدر قائمة أولويات الإدارة النصراوية. ووفقاً للتقارير الصادرة عن موقع 365Scores، فإن تحركات نادي النصر لم تقف عند حد الرغبة، بل وصلت إلى التشاور المباشر مع القادة داخل الفريق.

فقد طرح أحد مسؤولي النادي اسم صلاح على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدرب البرتغالي جورج جيسوس لاستطلاع آرائهم حول هذه الصفقة التاريخية. وأكدت المصادر أن رونالدو، بصفته قائداً للفريق، أبدى ترحيباً كبيراً بالفكرة، مشدداً على أن صلاح يمتلك من المهارات والخبرات ما يؤهله لإحداث فارق حقيقي مع أي فريق ينضم إليه. ومع ذلك، فضل الدون تأجيل هذه النقاشات إلى ما بعد حسم لقب الدوري السعودي، لضمان الحفاظ على استقرار التركيز الذهني لزملائه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

على الجانب الآخر، اتخذ المدرب جورج جيسوس موقفاً مشابهاً لرؤية رونالدو، حيث شدد على أن فتح ملف الصفقات الجديدة في توقيت كهذا قد يشتت انتباه اللاعبين ويؤثر على استقرار غرفة الملابس، التي تحتاج إلى الهدوء والتفرغ للمنافسات المتبقية. وبالتوازي مع هذا الطموح لضم صلاح، يواجه النصر تحديات إدارية أخرى، أبرزها ملف الجناح عبدالرحمن غريب الذي اقترب من الرحيل بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده.

وتفيد التقارير بأن غريب يحظى باهتمام أندية منافسة مثل الاتحاد، مع وجود رغبة لدى اللاعب في العودة إلى ناديه الأم الأهلي السعودي، وهو ما يضع إدارة النصر أمام خيارات صعبة لإعادة هيكلة خط الهجوم في الصيف المقبل. إن احتمالية رؤية محمد صلاح بقميص النصر ليست مجرد شائعة عابرة، بل تعكس استراتيجية طموحة لمسؤولي الرياضة في المملكة العربية السعودية لجذب أفضل المواهب العالمية، مما يزيد من سخونة الانتقالات المرتقبة ويجعل عشاق الساحرة المستديرة في انتظار قرارات حاسمة ستحدد ملامح الدوري السعودي للمحترفين في المواسم المقبلة، سواء بقدوم الفرعون المصري أو بحدوث تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق النصراوي





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمد صلاح نادي النصر دوري روشن كريستيانو رونالدو انتقالات اللاعبين

United States Latest News, United States Headlines