كندا تمنع مسؤولين فلسطينيين من دخول أراضيها لحضور اجتماع فيفا، والاتحاد يطالب بالتدخل

رفضت السلطات الكندية منح تأشيرات دخول لثلاثة مسؤولين بارزين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مما حال دون حضورهم اجتماع فيفا المقرر في فانكوفر. الاتحاد الفلسطيني يطالب فيفا بالتدخل، وسط مخاوف بشأن حرية التنقل للمشاركين في كأس العالم 2026.

أفادت تقارير صحفية الخميس بمنع مسؤولين من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من دخول كندا لحضور اجتماع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي للعبة ( فيفا ) المقرر في فانكوفر هذا الشهر، والذي يسبق انطلاق كأس العالم 2026 . وقد تم رفض طلبات ثلاثة مسؤولين للحصول على تأشيرات دخول إلى كندا ، مما دفع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى مطالبة فيفا بالتدخل لدى السلطات الكندية للهجرة نيابة عنهم.

يأتي هذا التطور وسط تزايد المخاوف بشأن قدرة بعض الدول على السفر بحرية للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وستقام مبارياتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. من المقرر أن يُعقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة لفيفا (كونغرس) في مدينة فانكوفر الكندية في 30 أبريل، ويرى المسؤولون الفلسطينيون أن هذا الاجتماع بمثابة انطلاقة غير رسمية للمونديال المقبل الذي يبدأ في 11 يونيو بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. كان المسؤولون الفلسطينيون يأملون في استغلال هذا الحدث لمناقشة مسألة لعب أندية كرة القدم الإسرائيلية لمباريات رسمية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي يعتبرها الاتحاد الفلسطيني أرضاً فلسطينية محتلة. بعد تقديم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مذكرة بهذا الشأن لاجتماع الجمعية العامة عام 2024، تعهد فيفا بالتحقيق في اتهامات إقامة مباريات غير قانونية في الأراضي المحتلة. وقد نشر فيفا تقريراً في مارس الماضي قرر فيه عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذه الاتهامات، معترفاً بأن الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية لا يزال مسألة معقدة وغير محسومة بموجب القانون الدولي العام. وكان من المتوقع أن يرد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عبر رئيسه جبريل الرجوب، على تقرير فيفا في مؤتمر فانكوفر، مع إمكانية تقديم طعن لاحق إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس). ومن المرجح أن يكون الرجوب ضمن الأشخاص الثلاثة الذين رُفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة دخول كندا، إلى جانب الأمين العام للاتحاد ورئيس الشؤون القانونية. وصرح متحدث باسم دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بأنهم لن يعلقوا على حالات تأشيرات فردية، مؤكداً أن الطلبات تُدرس على أساس كل حالة على حدة بناءً على المعلومات المقدمة. وأضاف المتحدث في تصريحات لصحيفة الغارديان أن جميع المتقدمين يخضعون لشروط الأهلية والقبول كجزء من الإجراءات، بغض النظر عن جنسيتهم، ويتلقون مراسلات مفصلة حول قرار طلباتهم. ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أوسع بشأن حرية التنقل خلال كأس العالم، خاصة مع وجود قيود على السفر في الولايات المتحدة تؤثر على أربعة منتخبات متأهلة: هايتي، إيران، كوت ديفوار، والسنغال. وقد أكد جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، مراراً وتكراراً أنه لن يكون هناك تأثير سلبي على سفر المنتخبات أو المشجعين خلال البطولة، مشدداً على أن الجميع مرحب بهم في الدول المستضيفة. يذكر أن هذه الأنباء تأتي في سياق متصل بتقارير أخرى عن إصابات رياضية قد تؤثر على مشاركة لاعبين في بطولات قادمة، مثل إصابة كريس وود مهاجم نوتنغهام فورست التي قد تهدد مشاركته مع منتخب نيوزيلندا في كأس العالم





