كندا تستدعي نيلسون لتعويض فلوريس وإنجازات في شتوتغارت واستعدادات برتغالية للمونديال

نظرة على استدعاء كندا لنيلسون بديلاً لفلوريس المصاب، ونتائج بطولة شتوتغارت للتنس، وتحليل حظوظ البرتغال بقيادة رونالدو في كأس العالم 2026.

استدعى المنتخب الكندي لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026 كمضيف إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، المهاجم جايدن نيلسون من نادي أوستن إف سي الأميركي لتعويض اللاعب المصاب مارسيلو فلوريس.

وكان فلوريس قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال نهائي دوري أبطال الكونكاكاف في 31 مايو، وخضع لعملية جراحية في الخامس من يونيو. وانضم نيلسون (23 عامًا) إلى المعسكر الإعدادي في شارلوت وشارك في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام أوزبكستان (2-0) وأيرلندا (1-1)، حيث سجل هدفًا في المباراة الأولى. وتلعب كندا في المجموعة الثانية من البطولة، حيث تبدأ مشوارها ضد البوسنة والهرسك في 12 يونيو، ثم تواجه قطر وسويسرا.

وفي بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس على الملاعب العشبية، تأهل الألماني يان لينارد شتروف إلى الدور الثاني بعد فوز صعب على الكندي أليكسيس جالارنو بنتيجة 6-2 و6-7 (5-7) و6-3. كما صعد مواطنه يانيك هانفمان أيضًا. وفي المقابل، خرج الألماني توم جنتش من الدور الأول بعد الخسارة أمام الأسترالي رينكي هيجياكاتا 7-6 (7-9) و6-7 (7-2) و3-6. وتأهل الأميركي ماركوس جيرون على حساب الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، والياباني شو شيمابوكورو على الفرنسي كوينتن هاليس، والفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار على الروسي رومان صافيولين.

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، الذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، تترقب الجماهير المنافسات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويواجه المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو، الذي يبلغ 41 عامًا ويخوض كأس العالم السادسة في مسيرته، اختبارًا كبيرًا لتحقيق اللقب الأول. ورغم كونه الهداف التاريخي للمنتخبات بـ143 هدفًا، إلا أن أداء رونالدو في البطولات الكبرى الأخيرة أثار تساؤلات، حيث لم يسجل أي هدف في آخر 9 مباريات له في كأس العالم وكأس أوروبا.

ومع ذلك، يظل رونالدو عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب روبرتو مارتينيز، الذي أبدى ولاء مطلقًا له، مستندًا إلى أدائه في دوري الأمم الأوروبية حيث سجل في الأدوار الإقصائية. وتأتي البرتغال في مجموعة قوية تضم منتخبات تتصارع على التأهل، وسط تطلعات لإنهاء مسيرة رونالدو الدولية بتتويج عالمي





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كندا كأس العالم 2026 كريستيانو رونالدو تنس شتوتغارت

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