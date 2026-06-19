كندا تكتب اسماً تاريخياً في كأس العالم

كتب منتخب كندا اسمه في قائمة المنتخبات التي تمكنت من تذوق طعم الفوز في تاريخ كأس العالم بعد فوزه القوي على ضيفه قطر بنتيجة 6/ 0، ولم يكن هذا الفوز عادياً، إذ كان الفوز التاريخي اﻷول للمنتخب الكندي في كأس العالم.

كتب منتخب كندا اسمه في قائمة المنتخبات التي تمكنت من تذوق طعم الفوز في تاريخ كأس العالم بعد فوزه القوي على ضيفه قطر بنتيجة 6/ 0، ولم يكن هذا الفوز عادياً، إذ كان الفوز التاريخي اﻷول للمنتخب الكندي في كأس العالم.

وجاء هذا الفوز التاريخي اﻷول بعد أن عجز المنتخب الكندي في تذوق طعم اﻻنتصارات بمشاركته السابقة وذلك في نسختي 1986 و2022، وقد لعب 6 وخسرها جميعاً ولم يذق طعم الفوز. وفي افتتاح النسخة الحالية التي يستضيفها مع أمريكا والمكسيك تعادل في لقاء الافتتاح أمام البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما، وفي لقائه الثامن تمكن أخيراً من تحقيق ذلك اﻻنتصار المنتظر.

وبذلك تتقلص قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية الباحثة عن انتصارها التاريخي اﻷول إلى 9 منتخبات، ويأتي في مقدمتها منتخب مصر كأكثر المنتخبات خوضاً للمباريات دون تحقيق اﻻنتصار، فقد لعب المنتخب المصري 8 مباريات في 3 مشاركات وذلك في نسخ 1934 و1990 و2018، وفي النسخة الحالية تعثر بالتعادل مع منتخب بلجيكا بهدف لكل منهما. فيما خاض منتخب هايتي 4 لقاءات، 3 منها في ظهوره اﻷول عام 1974 وخاض 3 لقاءات وخسرها جميعاً، وفي افتتاح النسخة الحالية خسر من أسكتلندا بهدف دون مقابل.

فيما يبحث منتخب العراق عن تحقيق الفوز التاريخي اﻷول له في كأس العالم بعد ظهوره عام 1986 ورغم تقديمه مستويات مميزة إﻻ أنه عجز عن تحقيق اﻻنتصار آنذاك، وفي أول لقاءاته في النسخة الحالية خسر من النرويج وتنتظره مواجهتان صعبتان للغاية أمام فرنسا والسنغال. كما يسعى منتخب نيوزيلندا إلى كتابة اسمه في قائمة المنتخبات التي تذوقت طعم اﻻنتصار في المونديال بعد أن فشل في 7 لقاءات، 3 منها كانت في نسخة 1982 وخسر وقتها في اللقاءات الثلاثة، و3 أخرى في نسخة 2010 وتعادل فيها جميعاً، وفي النسخة الحالية تعادل في لقائه اﻻفتتاحي أمام المنتخب اﻹيراني بهدفين لكل منهما.

كما يسعى مستضيف النسخة الماضية 2022 منتخب قطر لتحقيق فوزه اﻷول بعد أن تعرض للخسارة في اللقاءات الثلاثة التي خاضها في ظهوره اﻷول في النسخة السابقة، كما عجز عن الفوز في النسخة الحالية في أول مواجهتين، تعادل مع سويسرا، وخسر من كندا، ويبحث عن الفوز في المواجهة اﻷخيرة له عندما يلاقي منتخب البوسنة والهرسك. فيما عجزت المنتخبات اﻷربعة التي تشارك لأول مرة في تحقيق الفوز في الجولة الأولى للنسخة الحالية، وهي منتخبات: اﻷردن، وأوزبكستان، والرأس اﻷخضر، وكوراساو





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