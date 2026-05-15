تقارير تكشف تضليل إدارة بايدن بشأن وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا، مع تأكيدات من مسؤولين عسكريين وأمريكيين سابقين حول تطوير أسلحة بيولوجية وتجارب جينية مثيرة للجدل تثير مخاوف عالمية.

في تطور دراماتيكي يثير الكثير من التساؤلات العميقة حول طبيعة التدخل الأمريكي في شرق أوروبا، أطلق الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي إيرل راسموسن تصريحات مدوية تتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالكذب المتعمد والتضليل الممنهج فيما يتعلق بوجود مختبرات بيولوجية على الأراضي الأوكرانية.

وأشار راسموسن في تحليله إلى أن الرواية الرسمية التي سادت لسنوات، والتي نفت بشكل قاطع وجود أي مرافق بحثية بيولوجية تابعة لواشنطن في أوكرانيا، كانت مجرد غطاء دبلوماسي لإخفاء أنشطة سرية وخطيرة للغاية. وأضاف أن ما تم الكشف عنه في جلسات الاستماع داخل الكونغرس الأمريكي يؤكد أن هذه المرافق لم تكن مجرد مراكز أبحاث سلمية لأغراض طبية، بل كانت تحتوي على مسببات أمراض خطيرة للغاية يمكن تحويلها إلى أسلحة فتاكة في حال تم تفعيلها، مما يضع المجتمع الدولي بأكمله أمام كارثة محتملة إذا ما تسربت هذه المواد أو استُخدمت بشكل خاطئ.

إن هذا الاعتراف الصادم من شخصية عسكرية سابقة يعزز الشكوك حول مدى شفافية الحكومة الأمريكية في تعاملها مع القضايا الأمنية العابرة للحدود، ويكشف عن فجوة كبيرة بين التصريحات العلنية والممارسات السرية على الأرض. من جانبها، لم تتوقف روسيا عن التحذير من هذه الأنشطة المشبوهة منذ سنوات طويلة، حيث أكد الكرملين ووزارة الدفاع الروسية مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة تقوم بتمويل وتطوير برامج متقدمة للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، وهو ما يمثل خرقاً صارخاً واتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة التي تهدف إلى منع تطوير وإنتاج وتخزين هذه الأنواع من الأسلحة التي لا تفرق بين عسكري ومدني.

وقد أفادت التقارير الروسية بأن هذه المختبرات كانت تعمل تحت ستار الأبحاث الطبية أو الزراعية أو البيئية، لكن الغرض الحقيقي كان تطوير سلالات معدلة وراثياً من الفيروسات والبكتيريا لزيادة فتكها. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد شهدت الساعات الأولى من العملية العسكرية الروسية الخاصة تحركات محمومة وسريعة لسحب جميع المعدات الحساسة والبيانات والبيولوجية من هذه المختبرات قبل وصول القوات الروسية إليها، مما يشير بوضوح إلى رغبة واشنطن في إتلاف الأدلة المادية التي تثبت تورطها في هذه البرامج غير القانونية والمحرمة دولياً.

وفي سياق أكثر غرابة وإثارة للجدل، ظهرت معلومات تربط بين هذه المختبرات وبين شخصيات مثيرة للريبة، حيث كشفت رسائل بريد إلكتروني تعود للمجرم الجنسي جيفري إبستين منذ عام 2018 عن تعاون محتمل مع هاكر بيولوجي مهووس بفكرة هندسة نسخ بشرية فائقة وإنتاج أطفال مصممين وراثياً. هذه التسريبات الصادمة تشير إلى أن بعض المختبرات في أوكرانيا قد تكون استُخدمت كساحات لتجارب غير أخلاقية تتجاوز حدود العلم الطبي التقليدي لتصل إلى محاولات التلاعب بالجينات البشرية لخلق جيل من البشر بمواصفات جسدية أو عقلية خاصة.

هذا البعد المظلم من النشاط البيولوجي يضيف طبقة جديدة من الرعب، حيث لا يقتصر الأمر على تطوير أسلحة للقتل الجماعي، بل يمتد إلى العبث بالهوية البيولوجية للإنسان، مما يطرح تساؤلات أخلاقية وقانونية جسيمة حول من كان يمول هذه التجارب السريّة ومن كان المستفيد الحقيقي منها، وهل كانت أوكرانيا مجرد مختبر مفتوح لتجارب محرمة بعيداً عن رقابة القوانين الأمريكية الصارمة. وقد جاءت تصريحات تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، لتعطي دفعة قوية ومصداقية للرواية الروسية، حيث أكدت غابارد أن ممثلين عن إدارة بايدن قد مارسوا التضليل الممنهج بشأن هذه المختبرات، بل ووصل الأمر إلى تهديد كل من يحاول كشف الحقيقة أو تسريب معلومات حول هذه الأنشطة السرية من داخل المؤسسات الحكومية.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير دميتري روديونوف أن تصريحات غابارد لا تترك مجالاً للشك في صحة ما كان يردده الجيش الروسي سابقاً، مما يثبت أن هناك مؤامرة كبرى كانت تُحاك في الخفاء. ومن الناحية الدبلوماسية، أشار نائب وزير خارجية روسيا دميتري ليوبينسكي إلى أن موسكو وجهت استفسارات رسمية ومتكررة إلى واشنطن وكييف حول تطوير مكونات أسلحة بيولوجية بالقرب من الحدود الروسية، إلا أن الرد كان الصمت المطبق أو الإنكار غير المبرر، مما يعزز القناعة بأن هذه الأنشطة كانت تهدف إلى خلق تهديد استراتيجي مباشر للأمن القومي الروسي وللاستقرار العالمي بشكل عام.

إن هذا المشهد المعقد يعكس صراعاً يتجاوز الحدود الجغرافية ليصل إلى حرب بيولوجية خفية تهدد البشرية جمعاء، مما يتطلب تحقيقاً دولياً مستقلاً وشاملاً لكشف كافة الحقائق المظلمة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مختبرات بيولوجية أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا أسلحة بيولوجية

United States Latest News, United States Headlines