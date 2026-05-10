كشف المستور في المجتمع الحريدي: نعومي أبراهام تفضح منظومة النفوذ والسيطرة الاقتصادية في إسرائيل

تحليل عميق ومثير للجدل تقدمه الخبيرة الاقتصادية نعومي أبراهام حول تحول المؤسسة الحريدية إلى منظومة أوليغارشية تسيطر على الثروات والعقارات وتهمش النساء والفقراء تحت غطاء الدين والقداسة.

تفتح المحامية والخبيرة الاقتصادية ال إسرائيل ية نعومي أبراهام ، التي نشأت في كنف المجتمع الحريدي المتشدد قبل أن تقرر التمرد على قيوده، ملفاً شائكاً ومثيراً للجدل حول البنية الداخلية لهذا المجتمع، حيث قدمت صورة شديدة القسوة تعكس واقعاً يختلف تماماً عما يتم ترويجه أمام الجمهور ال إسرائيل ي.

وترى أبراهام أن الصورة العامة للمجتمع الحريدي ليست سوى واجهة دينية تخفي خلفها منظومة نفوذ اقتصادية واجتماعية مغلقة ومحكمة، واصفة هذه المؤسسة بأنها أقامت نظاماً يمكن تشبيهه بالنظام العنصري القاسي، حيث يتم تعمد إبقاء النساء، وخاصة المنحدرات من الأصول الشرقية والفقيرات، في حالة من التبعية المطلقة والدائمة. وفي المقابل، تتركز الثروات الطائلة والسلطة المطلقة في يد نخبة محدودة جداً من العائلات والمؤسسات الدينية التي تدير المشهد من خلف الستار.

وتؤكد أبراهام أن التيار الليبرالي والعلماني في إسرائيل يجهلون حقيقة ما يحدث داخل هذه المنظومة، موضحة أن القوى النافذة في المجتمع الحريدي لا ينصب اهتمامها الأساسي على اللاهوت أو العلوم الدينية بقدر اهتمامها بالسيطرة المطلقة على قطاعات العقارات والأراضي والمؤسسات المالية، وبناء شبكات نفوذ اقتصادي موازية للدولة. وفي معرض حديثها عن تجربتها الشخصية، تستعرض أبراهام تفاصيل نشأتها كابنة لعائلة حريدية متشددة في مدينة القدس، حيث تلقت تعليمها في مدارس بيت يعقوب، وهي مدارس تتبع منهجاً يمنع الفتيات من التقدم لامتحانات الثانوية العامة، مما يجعل الطريق نحو التعليم الجامعي شبه مسدود.

وتكشف أنها خاضت معركة شرسة من أجل الالتحاق بالجامعة لإثبات قدرتها على كسر هذه القيود، وفي البداية حاولت القيام بموازنة صعبة بين دراستها الأكاديمية وهويتها الحريدية، حيث كانت تستخدم هاتفاً كوشير خالياً من الإنترنت لتجنب الصدام مع مجتمعها، قبل أن تدرك في النهاية أن قيم الليبرالية التي اكتشفتها لا يمكن أن تتعايش مع القيود الخانقة التي يفرضها التقليد الحريدي. وتصف عملية خروجها من هذا المجتمع بأنها كانت بمثابة هجرة كاملة من عالم إلى عالم آخر، مشيرة إلى أنها لم تكن قد رأت نساء يرتدين ملابس غير محتشمة وفق المعايير الحريدية حتى سن الحادية والعشرين.

ومع انخراطها في العمل المهني داخل وزارتي المالية والعدل، بدأت تدرك حجم التناقضات الصارخة، حيث اكتشفت أن القيادات التي تفرض قيوداً صارمة على نسائها في الداخل، تتعامل بكل ود ومرونة مع النساء غير الحريديات عندما تتعلق المسألة بالمصالح المتبادلة أو تعزيز النفوذ السياسي. وتذهب أبراهام إلى أبعد من ذلك في تحليلها، حيث ترى أن جوهر النظام الحريدي ليس القداسة كما يتم تسويقه للناس، بل هو السيطرة الاجتماعية المطلقة.

وتوضح أن النساء يقعن في أدنى درجات السلم الاجتماعي داخل هذا المجتمع بغض النظر عن مؤهلاتهن، لأن المنظومة تستخدم الدين كأداة لإدامة علاقات القوة والتبعية. وتشير إلى أن هذا النفوذ يمتد ليشمل قطاعات التعليم والإسكان والإعلام وحتى القضاء المجتمعي، وتضرب مثالاً بعائلة كارليتس النافذة، معتبرة أن سلطتها داخل المجتمع الحريدي تعادل في قوتها مزيجاً من المحكمة العليا ووزارة التعليم وشركات العقارات العملاقة في المجتمع العلماني.

كما تنتقد بشدة تعيين شخصيات حريدية في لجان تحقيق رسمية، مثل لجنة كارثة جبل ميرون، معتبرة أن ذلك يثبت تغلغل هذه النخبة في مفاصل الدولة رغم كونها جزءاً من البنية التي تسببت في الإخفاقات. وفيما يخص الجانب المالي، تشير إلى أن مؤسسات مثل مدرسة مير يشيفا تحولت إلى إمبراطوريات مالية بمليارات الشواقل، تمتلك أصولاً عقارية واسعة في القدس وتتمتع بإعفاءات ضريبية كبيرة، بينما تظل السلطة والثروة محصورة في دائرة عائلية مغلقة تعزز الفساد والاحتكار.

وفي ختام تحليلها، توجه أبراهام أصابع الاتهام إلى النخبة السياسية العلمانية في إسرائيل، معتبرة أنها تتحمل مسؤولية كبيرة لكونها اختارت التعايش مع هذا الواقع مقابل ضمان مكاسب سياسية وائتلافات حكومية. وتؤكد أن أحزاباً مثل شاس وديغل هتوراه وأغودات يسرائيل تفرض شروطها بقوة بسبب حاجة الحكومات لأصواتها في الكنيست، مما أدى إلى تطبيع حالة الفقر والتبعية داخل المجتمع الحريدي بدعوى الخصوصية الثقافية.

وتضرب مثالاً مؤلماً بمن يعيش في مستوطنات مثل موديعين عيليت، حيث يجد الشخص نفسه بعد سنوات من العزلة التعليمية والمهنية عاجزاً عن الاندماج في المجتمع العام حتى لو قرر المغادرة، لأن المنظومة جردته من الأدوات الأساسية للعيش المستقل. كما تتحدث عن التمييز العرقي ضد اليهود الشرقيين المزراحيم داخل المدارس النخبوية، مستذكرة تعرضها الشخصي للإذلال في طفولتها.

وتخلص إلى أن ما يحدث هو نوع من الاستعمار الداخلي، حيث تتحالف النخب الحريدية مع النخب العلمانية للحفاظ على الوضع الراهن، لضمان بقاء القادة في حالة من الترف والرفاهية بينما يغرق الجمهور في الفقر والاعتماد على الإعانات الحكومية





