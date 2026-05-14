كشف المستور عن المسالخ البشرية: جرائم التعذيب والتصفية في المشافي العسكرية السورية

تقرير مفصل يسلط الضوء على تحول المشافي العسكرية في سوريا إلى مراكز للتعذيب والتصفية الممنهجة، مع شهادات لناجين تكشف أساليب القتل البشعة والمطالبات بمحاسبة المتورطين من أطباء وعسكريين.

شهدت الساحة السورية موجة عارمة من الصدمة والغضب الشعبي إثر تسريب مقاطع فيديو وصور توثق فظائع ارتكبت داخل أروقة المشافي العسكرية، حيث تحولت هذه المؤسسات التي كان من المفترض أن تكون ملاذاً للعلاج والشفاء إلى مسالخ بشرية ومراكز للتصفية الممنهجة.

هذه التسريبات لم تكن مجرد صدفة، بل جاءت لتعزز شهادات مؤلمة لعدد من الناجين الذين تحدثوا عن عمليات تصفية متعمدة استهدفت المعارضين والموقوفين في مشفى تشرين العسكري بدمشق ومشافٍ أخرى. تبرز هذه الشهادات نمطاً مرعباً من التعذيب الجسدي والنفسي، حيث تم استخدام أساليب قتل وحشية كان أبرزها كسر العنق، في إطار خطة تهدف إلى إبادة المعتقلين بعيداً عن الرقابة الدولية أو القانونية.

وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الجرائم لم تكن فردية، بل كانت نتاج عمل شبكات منظمة تضم أطباء وممرضات ورجال أمن، تشاركوا جميعاً في عمليات استئصال أعضاء وقتل مباشر، مما يضع الكادر الطبي في تلك المؤسسات أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة. وبالنظر إلى مشفى تشرين العسكري، نجد مفارقة صارخة بين واجهته كأكبر تجمع طبي في سوريا وبين ما كان يحدث في دهاليزه المظلمة.

المشفى الذي افتتح عام 1982 في حي برزة بدمشق، وكان يضم أكثر من 36 قسماً تخصصياً وأحدث الأجهزة الطبية وكادراً ضخماً يصل إلى 1600 موظف، تحول في سنوات الثورة إلى فرع أمني مصغر. كانت الهيكلية الإدارية التي يقودها ضباط برتب رفيعة من عمداء وعقداء تشرف على عمليات التنسيق مع مفرزات الشرطة العسكرية.

وقد كشف الناجون أن هناك مبانٍ مستقلة تماماً عن المبنى العام للمشفى، حيث يمارس الأطباء مهامهم العلاجية للمدنيين في جهة، بينما تدور في الجهة الأخرى عمليات تعذيب وقتل تحت إشراف ضباط أمن. هذا الفصل الممنهج سمح للنظام بتغطية جرائمه خلف ستار المؤسسة الطبية، حيث كان المعتقلون المرضى يحولون إلى 'القسم الخاص'، وهناك يواجهون مصيراً مأساوياً بدلاً من تلقي الرعاية الصحية. تروي الشهادات الشخصية تفاصيل تقشعر لها الأبدان، منها تجربة الطبيب محمود رهبان، الذي كان عقيداً في إدارة الخدمات الطبية العسكرية.

يصف رهبان كيف تحولت المشافي العسكرية إلى ثكنات أمنية لا تتبع الإدارة الطبية بل تتبع مفرزات الشرطة العسكرية. ويروي كيف تعرض هو نفسه للاعتقال والتعذيب في سجن صيدنايا ثم في مشفى تشرين، حيث كان الأطباء والكوادر التمريضية يظهرون ولاءهم للنظام من خلال ممارسة أبشع أنواع القسوة ضد الموقوفين ووصفهم بالخونة والإرهابيين.

ومن جانب آخر، تأتي شهادة العميد محمد منصور عمار لتوثق آلية التصفية الممنهجة، حيث يذكر أنه نقل إلى مشفى تشرين ست مرات، وفي كل مرة كان يتم اختيار مجموعة من المعتقلين لإجبارهم على الاستلقاء على ظهورهم، ليقوم عنصر من الشرطة العسكرية بالدوس بقوة على أعناقهم حتى الموت، ثم يُجبر الناجون من تلك المجموعة على جمع الجثث ونقلها، في مشهد يعكس انحداراً إنسانياً غير مسبوق. ومع استمرار المطالبات الشعبية بالكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة الجناة، بدأت السلطات بتوقيف نحو 40 طبيباً، من بينهم رؤساء أقسام طبية، للتحقيق في تورطهم بهذه الجرائم.

إلا أن هذا التحرك يراه الكثيرون غير كافٍ، خاصة مع استمرار هروب معظم المسؤولين المباشرين عن هذه المجازر. إن تحول المشافي العسكرية، التي بلغ عددها نحو 30 مشفى ومستوصفاً موزعة على المحافظات السورية، إلى مراكز قتل يطرح تساؤلات كبرى حول دور المؤسسة الطبية العسكرية في تلك الفترة.

يظل البحث عن الحقيقة ومحاسبة كل من ساهم في تحويل أماكن الشفاء إلى مقابر جماعية هو المطلب الأساسي لعائلات الضحايا الذين ما زالوا يبحثون عن بقايا أحبتهم بين أكوام الجثث التي نقلت إلى مشرحة مستشفى المجتهد وغيرها من المواقع، في محاولة لطي صفحة من أبشع صفحات التاريخ السوري الحديث





