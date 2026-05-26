كشف مخزونات جديدة من الأسلحة الكيميائية في سوريا واعتقال مسؤولين كبار

كشفت السلطات السورية عن بقايا برنامج أسلحة كيميائية سري إضافة إلى اعتقال 18 شخصاً بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، وفق ما أعلنه المندوب السوري لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

في عام 2013، تسلم خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجزء المعلن من مخزون الأسلحة الكيماوية لدى نظام الأسد. والآن، كشفت السلطات السورية عن كميات جديدة غير معلنة من هذا البرنامج السري الذي كان يُديره الرئيس السابق بشار الأسد .

وفقاً لمحمد قطوب، المندوب الدائم لسوريا لدى المنظمة في لاهاي، فقد عُثر على مواد خام وذخائر مشابهة لتلك المستخدمة في هجمات سابقة. كما أعلن قطوب أن السلطات السورية اعتقلت 18 شخصاً، بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار، مشيراً إلى أن بعضهم كان يحمل رتبة لواء في عهد الأسد، وأربعة منهم على الأقل مدرجون على قوائم العقوبات الأوروبية والبريطانية والأمريكية. ولم تُعلن أسماء المشتبه بهم لأن التحقيق لا يزال جارياً.

أرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقاً في مطلع الشهر الحالي للتحقق من دقة واكتمال إعلان سوريا عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية. وقد أجريت عمليات بحث في عدد من "المواقع غير المعلنة ذات الأولوية العالية" في مناطق شمال الساحل والوسط. وذكر التقرير الشهري للمنظمة أنه عُثر في هذه المواقع على عشرات الذخائر الكيميائية غير المعلنة، مثل القنابل الجوية والصواريخ، بالإضافة إلى مواد كيميائية ومعدات ذات صلة، وآلاف الصفحات من الوثائق.

وتعتبر المنظمة، ومقرها لاهاي، أن الإعلان السوري السابق كان غير مكتمل وأن أسلحة أخرى لم تُحصر بعد. لا تزال المواد الكيميائية والمعدات التي عُثر عليها خاضعة للتحليل، وتستمر عمليات البحث. وتعهدت وزارة خارجية الحكومة الجديدة في دمشق العام الماضي بتفكيك كل ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية العائد للحكم السابق. ويذكر أن الهجوم بالأسلحة الكيماوية في غوطة دمشق في صيف 2013 يُعتبر من أكبر الهجمات خلال الحرب في سوريا، واتُّهم نظام الأسد بشنه.

ومنذ إطاحة الأسد في عام 2024، كان مصير المخزونات السورية مصدر قلق دولي





