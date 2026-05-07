كشف خطة داخلية لإنهاء النزاع بين الولايات المتحدة وإيران: تفاوض لمدة 30 يومًا حول الملف النووي وأمن مضيق هرمز

كشفت سي إن إن عن خطة داخلية لإنهاء النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، تشمل فترة تفاوض لمدة 30 يومًا لمعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك الملف النووي وأمن مضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل المفاوضات السابقة ووقف إطلاق النار في أبريل الماضي، وسط توتر مستمر في المنطقة.

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن طرح خطة داخلية مختصرة تتضمن بنودًا أساسية كانت محور المفاوضات الجارية لإنهاء النزاع بين الولايات المتحدة و إيران .

ونقلت سي إن إن، عن مصدر وصفته بالمطلع، أن الوثيقة المقترحة ستعلن نهاية الحرب، على أن تبدأ بعدها فترة تفاوض تمتد لـ30 يومًا بهدف معالجة القضايا العالقة، بما في ذلك الملف النووي، ورفع تجميد الأصول الإيرانية، وترتيبات الأمن المستقبلي في مضيق هرمز. وأضاف المصدر أن الخطة تتضمن مناقشة تجميد تخصيب اليورانيوم لفترة تتجاوز عشر سنوات، في حين كان مقترح أمريكي سابق قد حدد المدة بعشرين عامًا.

كانت إيران أعلنت مرارًا أن أي عبور عبر مضيق هرمز دون الحصول على إذن رسمي منها غير ممكن، وأن تجاهل هذه التحذيرات سيُواجَه برد حازم من القوات المسلحة الإيرانية. يذكر أن الولايات المتحدة فرضت حصارًا ضد إيران في مضيق هرمز بعد أن فشلت المفاوضات، التي جرت بعد وقف إطلاق النار مع طهران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يومي 11 و 12 أبريل الماضي، في التوصل إلى اتفاق.

ودخل وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل حيز التنفيذ في 8 أبريل بعد 40 يومًا من القتال. كانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا، في 28 فبراير الماضي، هجمات مشتركة على طهران ومدن إيرانية أخرى، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آنذاك علي خامنئي وقادة كبار ومدنيين. وردّت إيران بشن موجات من الضربات بصواريخ وطائرات مُسيّرة، استهدفت إسرائيل وقواعد وأصول أمريكية في الشرق الأوسط، بينما شددت قبضتها على مضيق هرمز ومنعت المرور الآمن للسفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة.

في السياق نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات ما زالت جارية في ظل محاولة التوصل إلى حلول وسطية تلبي مطالب الطرفين، مع التأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات أمنية واضحة للجميع. كما أشارت التقارير إلى أن هناك جهودًا دبلوماسية مكثفة من قبل دول إقليمية ودولية، مثل روسيا والصين، للوساطة بين الطرفين، في محاولة لمنع تصاعد التوتر في المنطقة.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات في الأيام المقبلة، مع احتمال تقديم تعديلات على الخطة المقترحة، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي والتزامات إيران في مجال التخصيب. وفي الوقت نفسه، تستمر التحديات الأمنية في مضيق هرمز، حيث تصر إيران على حقها في السيطرة على الملاحة، بينما ترفض الولايات المتحدة أي قيود على حرية الملاحة الدولية. وتظل المنطقة في حالة من التوتر، مع استمرار التحديات السياسية والعسكرية التي تواجهها الأطراف المعنية





