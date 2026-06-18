كشف الآليات التي تجعل بعض الخلايا السرطانية أكثر عدوانية

اكتشف باحثون من معهد فيرجينيا تيك كيف تساهم الخلايا رباعية الصيغة الصبغية في تعزيز نمو الأورام ومقاومتها للعلاج، مما يفتح آفاقًا جديدة لتقييم خطورة السرطان وتطوير علاجات مخصصة.

تشتهر الخلايا ال سرطان ية بقدرتها على خرق القواعد البيولوجية التي تتحكم في انقسام الخلايا الطبيعية ونموها. ومن أبرز هذه الخروقات حدوث مضاعفة مفاجئة للتركيبة الجينية بالكامل، مما يؤدي إلى تكوين خلايا غير مستقرة تحتوي على عدد مضاعف من الكروموسومات.

في معظم الأورام السرطانية، لا تقتصر هذه الخلايا الشاذة على التعايش فحسب، بل تدفع الورم إلى التفاقم ليصبح مميتًا. تمكن فريق بحثي من معهد فيرجينيا تيك للأبحاث في الولايات المتحدة الكشف عن الآليات التي تفسر سبب توحش بعض الأورام ومقاومتها للعلاج. نشرت الدراسة في دوريتي Proceedings of the National Academy of Sciences وCancer Research، وأظهرت أن عددًا صغيرًا من الخلايا رباعية الصيغة الصبغية يمكنه إعادة تشكيل بيئة الورم داخل الجسم، مما يساعد في التنبؤ بالأورام الأكثر عدوانية.

الخلايا رباعية الصيغة الصبغية، أو Tetraploid Cells، تحتوي على أربع مجموعات كاملة من الكروموسومات بدلًا من مجموعتين في الخلايا الطبيعية. في الظروف الطبيعية، تنسخ الخلية كروموسوماتها بدقة أثناء الانقسام، لكن الاختلال يؤدي إلى تضاعف عدد الكروموسومات في الخلية الجديدة. هذا الخلل شائع في السرطان ويرتبط بالأورام الشرسة سريعة النمو المقاومة للعلاج. نجح الباحثون في تخليق هذه الخلايا معمليًا بإرغام خلايا طبيعية على مضاعفة كروموسوماتها دون إتمام الانقسام، مما أنتج خلايا بها ضعف العدد الطبيعي من الكروموسومات.

عند مقارنة هذه الخلايا بخلايا سرطانية عادية في فئران التجارب، لاحظ العلماء أن عدد الخلايا الرباعية يتراجع مع نمو الورم، لكن الورم ينمو بشكل أكبر وأسرع. يعود السبب إلى أن الخلايا الرباعية تعدل البيئة الدقيقة المحيطة بالسرطان، مما يحفز نمو الورم. تقول الباحثة ميجان سويت من معهد فيرجينيا تيك إن وجود حتى عدد ضئيل من هذه الخلايا يعزز تجنيد خلايا غير سرطانية لدعم نمو الورم.

وهي لا تعمل مباشرة على تحفيز النمو، بل تشبه محرضًا بيولوجيًا يغير سلوك الخلايا الطبيعية المحيطة لمساعدة الورم. وجد الباحث مات بلومفيلد أن الخلايا الرباعية أصغر حجمًا بنسبة 25% إلى 30% مما هو متوقع، وأنها أكثر عدوانية: تنمو أسرع، تخترق الأنسجة السليمة، وتقاوم العلاجات. تؤكد النتائج أن الطريق لا يزال طويلًا لفهم جميع عوامل نمو الورم، ويأمل الباحثون عبر دراسة هذه الخلايا في التنبؤ بالأورام الخطيرة وتطوير استراتيجيات علاجية أفضل، مما يمنح أملًا جديدًا لمرضى السرطان في العالم





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