كشف أمريكي: الإمارات شنت غارات على إيران بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة

كشفت صحيفة أمريكية عن دور عسكري غير مسبوق للإمارات خلال الحرب الأخيرة ضد إيران، شمل استهداف منشآت إيرانية حساسة بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، مما أثار انتقادات دولية وتباينات مع السعودية.

كشفت صحيفة أمريكية عن دور عسكري غير مسبوق للإمارات خلال الحرب الأخيرة ضد إيران ، بالتعاون مع الولايات المتحدة و إسرائيل . ووفقًا لمصادر مطلعة، بدأت الغارات الإمارات ية منذ الأيام الأولى للحرب واستمرت حتى اليوم التالي لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

استهدفت هذه الهجمات مواقع إيرانية حساسة، منها جزيرتا قشم وأبو موسى في مضيق هرمز، وبندر عباس، ومصفاة لافان النفطية، ومجمع عسلوية للبتروكيماويات. ونُفذت العمليات بالتنسيق مع واشنطن وتل أبيب، اللتين قدمتا معلومات استخباراتية. وردًا على هجمات إيرانية استهدفت البنية التحتية النفطية والغازية في الإمارات، قامت أبوظبي بضرب منشآت الطاقة الإيرانية. لكن استهداف مجمع عسلوية، الذي تم بالتعاون مع إسرائيل، أثار انتقادات دولية واسعة، مما دفع الولايات المتحدة إلى مطالبة إسرائيل بوقف استهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وذكر التقرير أن الإمارات كانت من أكثر دول الخليج تعرضًا للهجمات الإيرانية، حيث أطلقت طهران أكثر من 2800 صاروخ وطائرة مسيرة عليها، وهو عدد يفوق ما أطلقته على أي دولة أخرى بما في ذلك إسرائيل. وأبدت الولايات المتحدة تحفظات على الهجمات الانتقامية الإماراتية، وخشيت من أن تؤدي إلى توسيع نطاق الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة في المنطقة ورفع أسعار النفط عالميًا.

كما تحدث التقرير عن تباينات بين أبوظبي والرياض، حيث أبدى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد استياءه من رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الانخراط في عمليات عسكرية منسقة ضد إيران. واتخذت الإمارات إجراءات اقتصادية ضد إيران، شملت إغلاق مؤسسات مرتبطة بطهران في دبي، وتشديد القيود على التأشيرات وحقوق العبور للمواطنين الإيرانيين، مما أضعف أحد أهم المنافذ الاقتصادية التي استفادت منها إيران خلال سنوات العقوبات.

واتهمت طهران أبوظبي بالمشاركة في الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، وردت باستهداف مواقع إماراتية بينها منشآت نفطية في الفجيرة، كما سقطت طائرة مسيرة قرب محطة الطاقة النووية الإماراتية. وأكد التقرير أن الحرب عززت التعاون الأمني والعسكري بين الإمارات وإسرائيل، حيث أرسلت تل أبيب بطاريات القبة الحديدية وقوات عسكرية للمساعدة في حماية الإمارات، وما زال عشرات الجنود الإسرائيليين متمركزين في منشأة عسكرية داخل الدولة الخليجية.

وأجرى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو ورئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس الأركان، زيارات سرية إلى الإمارات للتنسيق بشأن الملف الإيراني. ورغم هذا الانخراط العسكري، تبنت أبوظبي في الأسابيع الأخيرة موقفًا أكثر ميلًا للحلول الدبلوماسية، وسعت إلى تشجيع جهود السلام مع إيران خشية استمرار التهديدات لمنشآتها الحيوية وقطاع الطاقة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات إيران الحرب إسرائيل الولايات المتحدة

United States Latest News, United States Headlines