كشفت السلطات الإيطالية والألبانية عن شبكة تهريب مخدرات ضخمة تم تفكيكها في أوروبا، بعد الكشف عن تورط عصابة ألبانية في تهريب 50 طناً من الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، بقيمة سوقية تقديرية تصل إلى 10 مليارات يورو.

كشفت السلطات الإيطالية والألبانية عن شبكة تهريب مخدرات ضخمة تم تفكيكها في أوروبا، بعد الكشف عن تورط عصابة ألبانية في تهريب 50 طناً من ال كوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، بقيمة سوقية تقديرية تصل إلى 10 مليارات يورو.

وأعلنت الشرطة المالية الإيطالية أن التحقيقات المشتركة مع السلطات الألبانية كشفت عن شبكة إجرامية واسعة النطاق نجحت في نقل كميات ضخمة من الكوكايين عبر طرق تهريب معقدة انطلقت من دول أمريكا الجنوبية قبل وصولها إلى الأسواق الأوروبية. وفقاً للسلطات الإيطالية، فإن طناً واحداً فقط من الكوكايين كان قادراً على تحقيق عائدات لا تقل عن 200 مليون يورو داخل السوق الأوروبية، ما يجعل إجمالي قيمة الشحنات المهربة من بين الأكبر التي تم رصدها في تاريخ مكافحة المخدرات بالقارة





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تهريب مخدرات إيطاليا ألبانيا كوكايين مكافحة المخدرات

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