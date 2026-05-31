كشفت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن زورق هجومي سريع جديد يحمل اسم "27 رجب" وذلك خلال فعالية جماهيرية أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران. ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الزورق الجديد مزود بصاروخي كروز بحريين يصل مداهما إلى نحو 700 كيلومتر ويتمتع بقدرات عالية على المناورة والعمل في ظروف بحرية صعبة.

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الزورق الجديد مزود بصاروخي كروز بحريين يصل مداهما إلى نحو 700 كيلومتر ويتمتع بقدرات عالية على المناورة والعمل في ظروف بحرية صعبة بما في ذلك الإبحار وسط أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، علما أن وسائل إعلام محلية كانت قد تحدثت خلال الأشهر الماضية عن تطوير صواريخ كروز بحرية ومنظومات هجومية مخصصة لمواجهة السفن الحربية وحماية الممرات البحرية الاستراتيجية. وأشارت "فارس" إلى أن الزورق صمم لتنفيذ مهام هجومية سريعة واستهداف القطع البحرية المعادية ضمن استراتيجيات الحرب غير التقليدية التي تعتمدها البحرية الإيرانية.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن هذا الزورق يتماشى مع عقيدة "أسطول البعوض" الإيرانية الكلاسيكية غير المتكافئة والتي تعتمد على مجموعة من الزوارق السريعة. ويأتي الكشف عن الزورق الجديد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز واستمرار المواجهة السياسية والعسكرية بين إيران والولايات المتحدة. وتؤكد طهران باستمرار أهمية قواتها البحرية في تأمين المصالح الإيرانية داخل الخليج ومضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميا





