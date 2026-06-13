كشفات عسكرية إسرائيلية عن بنية تحتية ضخمة لحزب الله تحت الأرض في جبل الشقيف

جنرال إسرائيلي يكشف عن تفاصيل عملية عسكرية ضد حزب الله ويصف البنية التحتية السرية بما فيها مستشفى ومرافق عمليات تحت الأرض، ويذكر اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة ومستودعات متفجرات، ويشير إلى صلات إيرانية محتملة.

صرح جنرال إسرائيل ي بأن القوات ال إسرائيل ية عثرت خلال عملياتها على مستشفى حقيقي وعدة غرف عمليات متطورة داخل شبكة أنفاق تابعة ل حزب الله في منطقة جبل الشقيف .

وأضاف أن الوحدة العسكرية المكلفة بالعملية كانت في حالة تأهب قصوى لمدة عامين، وتم تقديم خطط متعددة للوصول إلى الموقع، لكن العملية تأجلت عدة مرات قبل الحصول على الموافقة النهائية من رئيس الأركان. وأكد أن المعركة كانت شديدة الصعوبة بسبب بناء حزب الله لنظام قتالي معقد ومتطور كجزء من تحصيناته التي تهدف إلى Fromع منع الجيش الإسرائيلي من عبور نهر الليطاني.

ووصف الجنرال الموقع بأنه "مدينة تحت الأرض بكل معنى الكلمة"، تحتوي على نظام لإمداد الغذاء والماء لشهور، وغرف عمليات، ومستشفى تحت الأرض مزود بأسرّة علاج متطورة وجميع المستلزمات الطبية. وادعى أنه تم ضبط كميات هائلة من الأسلحة ومستودعات ضخمة تحوي مئات المتفجرات التي كان من المفترض نشرها على طول الطرق. وأشار إلى وجود أدلة على صلة إيرانية بالمشروع، رغم عدم تقديم تفاصيل محددة





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