كسوف شمسي جزئي عميق يشهد مناطق من نصف الكرة الجنوبي غدًا

يشهد كوكب الأرض غدًا كسوفًا شمسيًا جزئيًا عميقًا، لن يكون مرئيًا في السعودية والدول العربية، لكنه سيُرى في مناطق من نصف الكرة الجنوبي مثل نيوزيلندا وأستراليا. الكسوف يمثل فرصة علمية وتعليمية مهمة.

يشهد كوكب الأرض غدًا ظاهرة فلك ية مميزة، وهي كسوف جزئي عميق لل شمس ، حيث سيحجب ال قمر جزءًا كبيرًا من قرص ال شمس في مناطق محددة من نصف الكرة الجنوبي . هذه الظاهرة لن تكون مرئية في المملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية أخرى، ولكنها ستكون حدثًا مهمًا في مناطق معينة مثل نيوزيلندا وأجزاء من أستراليا وبعض جزر المحيط الهادئ. المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية ال فلك ية بجدة، وصف هذا الكسوف بالعميق نظرًا للنسبة الكبيرة لتغطية قرص ال شمس في تلك المناطق.

مدة الكسوف الإجمالية ستكون أربع ساعات و25 دقيقة، وهي فترة زمنية مهمة لدراسة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة. الكسوف الجزئي سيبدأ في التوقيت العالمي عند الساعة 08:29 مساءً بتوقيت السعودية، وسيصل إلى ذروته عند الساعة 10:41 مساءً، حيث سيغطي القمر حوالي 85.5% من قرص الشمس في أقصى مراحله، لينتهي عند الساعة 12:53 بعد منتصف الليل. \أبو زاهرة أوضح أن هذه الأوقات تعكس التوقيت العالمي للكسوف، حيث أن الكسوف لن يكون مرئيًا في السعودية أو أي دولة عربية أخرى، وذلك بسبب غروب الشمس قبل بدء الظاهرة. خلال هذا الحدث، سيصل القمر إلى مرحلة الاقتران المركزي لشهر ربيع الثاني عند الساعة 10:54 مساءً، منهيًا بذلك دورة اقترانه حول الأرض ومبتدئًا دورة جديدة. ستختلف نسبة تغطية قرص الشمس باختلاف الموقع الجغرافي في المناطق التي سيشاهد فيها الكسوف. في نيوزيلندا، سيشهد الجزء الجنوبي، مثل مدينة كرايستشيرش، تغطية تصل إلى حوالي 72% من قرص الشمس، بينما سيكون الجزء الشمالي، مثل مدينة أوكلاند، أقل تغطية، حيث ستصل إلى حوالي 70%. أما في أستراليا، فستصل نسبة التغطية على الساحل الشرقي، مثل مدينة سيدني، إلى حوالي 3%. في جزر المحيط الهادئ، مثل تونغا وساموا وفيجي، ستصل التغطية إلى حوالي 27%. وفي القارة القطبية الجنوبية، ستشهد محطات الأبحاث، مثل محطة ماكموردو، تغطية تصل إلى حوالي 72%.\يمثل هذا الكسوف فرصة علمية مهمة جدًا، حيث يمكن استخدامه لاختبار أجهزة الرصد الفلكية والتحقق من الحسابات المدارية للقمر والشمس. كما يمكن استخدامه في دراسة تأثير الضوء والظلال على الغلاف الجوي للأرض. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا الحدث فرصة تعليمية لرفع الوعي بعلم الفلك، من خلال تجارب مدرسية مثل قياس الظلال ومراقبة تغير درجات الحرارة. كما يجذب هذا الكسوف هواة الفلك في مناطق الرؤية، مما يتيح لهم فرصة متابعة الظاهرة والتوثيق الفلكي. هذه الظاهرة الفلكية تقدم فرصة مثيرة للاهتمام للعلماء والمهتمين بعلم الفلك على حد سواء، وتوفر رؤى جديدة حول طبيعة الكون وعلاقته بالأرض





almowatennet / 🏆 15. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

كسوف شمسي فلك شمس قمر نصف الكرة الجنوبي

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين