كرّم وزير الصحة السعودي الكفاءات الصحية الوطنية الفائزة بجوائز عربية

كرّم وزير الصحة السعودي مجموعة من الكفاءات الصحية الوطنية الفائزة بجوائز عربية في الطب والتمريض لعام 2025. وشمل التكريم عددًا من الأطباء والتمريضيين الذين حققوا إنجازات نوعية في مختلف التخصصات.

كرّم وزير الصحة السعودي مجموعة من الكفاءات الصحية الوطنية الفائزة ب جوائز عربية في الطب و التمريض لعام 2025. وشمل التكريم عددًا من الأطباء و التمريض يين الذين حققوا إنجازات نوعية في مختلف التخصصات.

وذكر وزير الصحة أن هذه الإنجازات تعكس تميز الكوادر السعودية وقدرتها على المنافسة والريادة إقليميًا ودوليًا. وأضاف أن هذه الإنجازات تجسد ما وصلت إليه الكفاءات الصحية السعودية من مستويات متقدمة في الممارسة المهنية والبحث العلمي والابتكار. وتم توزيع الجوائز خلال أعمال الدورة العادية الثالثة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب





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وزير الصحة الكفاءات الصحية جوائز عربية الطب التمريض

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