كريستيانو رونالدو يهنئ الجماهير النقرية قبل مواجهة حاسمة ضد الهلال

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجه رسالة تحفيزية لجماهير فريقه النصر قبل مباراة حاسمة أمام الهلال ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين. يتصدر النادي الرئاسي 82 نقطة في الوقت الراهن، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 77 نقطة مع مباراة مؤجلة. وتترقب جماهير كرة القدم السعودية مواجهة "الديربي" الحاسمة بين النصر والهلال غدا الثلاثاء ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن.

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة تحفيزية لجماهير فريقه النصر قبل ساعات من المواجهة المصيرية أمام الهلال ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يستضيف ملعب"الأول بارك", معقل النصر، هذه المباراة المرتقبة، على أن تنطلق صافرة بدايتها مساء الثلاثاء في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة. نشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة"إكس" سلسلة صور له مع جماهير النصر وعلم النادي، معلقا: "دعمكم كان دافعنا كل أسبوع.. في الملعب، وفي بيوتنا، وفي كل مكان حول العالم. هذه الطاقة ترافقنا على أرضية الميدان"...





