تكتشف دراسة حديثة آلية جديدة لإغلاق مصيدة نبتة فينوس تعتمد على التليين السريع لجدران الخلايا الخارجية للمصيدة، مما يطلق ضغوطاً داخلية مخزنة ويؤدي إلى انغلاق فوري. النتائج تتحدى الفرضية التقليدية التي ركزت على إعادة توزيع الماء داخل الورقة، وتسلط الضوء على براعة هذا النبات الغريب في اصطياد فرائسه.

نبتة فينوس (Dionaea muscipula) هي واحدة من أكثر النباتات شهرةً في العالم، وتُعرف بمصائدها الحية التي تصطاد ال حشرات . عندما تلمس حشرة شعيرات حساسة داخل المصيدة مرتين بسرعة، تغلق النبتة أوراقها بشكل يشبه الفكين المفترسين بسرعة مذهلة قد تصل إلى أجزاء من الثانية.

لسنوات عديدة، افترض العلماء أن هذا الإغلاق يحدث بسبب إعادة توزيع سريعة للماء داخل الورقة، حيث ينتقل الماء بين الخلايا مسبباً انتفاخاً في جانب واحد، لكن بحثاً جديداً يقود它 إلى اكتشاف آلية مختلفة تماماً. الدراسات الجديدة التي أُجريت في مرسيليا باستخدام تقنيات التصوير عالي السرعة والقياس الميكانيكي، أظهرت أن عملية الإغلاق تبدأ بتليين سريع لجدران الخلايا في الطبقة الخارجية للمصيدة، حيث تزداد مرونة جدار الخلية بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة خلال ثانية واحدة تقريباً.

هذا التليين يُحرر الضغوط الداخلية المخزنة في الأنسجة، مما يؤدي إلى انحناء المصيدة وإغلاقها بشكل فوري. Researchers used high-speed imaging and mechanical measurements to study the Venus flytrap's trap closure. They found that the trap's outer cell walls soften rapidly, increasing flexibility by 30-40% within about a second, releasing stored internal pressure and causing the trap to snap shut. This mechanism is different from the previous hypothesis that relied on water redistribution.

The study, led by physicist Yoël Forterre from CNRS and Aix-Marseille University, was published in the journal Science. Forterre noted that after more than a century of research, this famous plant still surprises us with new fundamental discoveries about its functioning





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