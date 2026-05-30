كريستوفر نولان يعود إلى السينما الصيفية بفيلم جديد مستوحى من ملحمة 'الأوديسة'

يرجع المخرج العالمي كريستوفر نولان إلى عالم السينما الصيفية بفيلم جديد مستوحى من ملحمة 'الأوديسة' الشهيرة للشاعر الإغريقي هوميروس. ومن المقرر عرض الفيلم في 17 يوليو المقبل، بمشاركة مجموعة ضخمة من النجوم، بينهم مات ديمون، آن هاثاواي، توم هولاند، روبرت باتينسون، زندايا ولوبيتا نيونجو. ويعتبر الفيلم من أكثر الأعمال المنتظرة هذا العام، خاصة بعد النجاح التاريخي الذي حققه نولان بفيلم 'Oppenheimer'.

ويعتبر الفيلم من أكثر الأعمال المنتظرة هذا العام، خاصة بعد النجاح التاريخي الذي حققه نولان بفيلم 'Oppenheimer'. وتدور القصة حول رحلة البطل الإغريقي 'أوديسيوس' ومحاولته العودة إلى وطنه بعد سنوات طويلة من الحروب والمغامرات. ويشتهر نولان بتقديم أفلام ضخمة تجمع بين العمق الفكري والإبهار البصري، وهو ما يجعل الجمهور متحمسًا لرؤية طريقته في تقديم هذه الملحمة الكلاسيكية. كما يتوقع النقاد أن يعتمد الفيلم بشكل كبير على التصوير العملي ومشاهد الأكشن الواقعية، وهي العناصر التي يفضلها نولان دائمًا.

ويعد العمل فرصة جديدة للمخرج لإثبات قدرته على تحويل القصص المعقدة إلى أفلام جماهيرية تحقق نجاحا عالميا. كما يراهن المنتجون على فريق التمثيل القوي، الذي يضم عددًا من أشهر نجوم هوليوود حاليا. ومن المتوقع أن يشهد الفيلم إقبالًا كبيرًا على قاعات IMAX، خاصة أن نولان معروف باهتمامه بالتجربة السينمائية الضخمة





