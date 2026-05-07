كريستال بالاس ورايو فاييكانو يتأهلان إلى النهائي في دوري المؤتمر الأوروبي وميلان يقترب من توقيع جوريتسكا

تأهل كريستال بالاس ورايو فاييكانو إلى النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي بعد تغلبهما على شاختار دونيتسك وستراسبورغ على التوالي. كما تزداد التقارير بشأن اقتراب ميلان من توقيع لاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا. وفي مجال التنس، ودّع الكندي دينيس شابوفالوف منافسات بطولة روما للأساتذة.

حقق كريستال بالاس فوزاً ثميناً على شاختار دونيتسك بنتيجة 2-1 في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن كان قد تفوق في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، ليبلغ النهائي بمجموع 5-2 في المباراتين. بدأ الفريق الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 25 بعد هدف عكسي سجله بيدرينيو لاعب شاختار في مرماه، قبل أن يدرك البرازيلي إيغوينالدو التعادل في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني، منح السنغالي إسماعيل سار بطاقة العبور لكريستال بالاس بعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي المواجهة الأخرى، تأهل رايو فاييكانو إلى النهائي بعد فوزه على ستراسبورغ بهدف دون رد، بعدما كان قد حسم مباراة الذهاب في إسبانيا بالنتيجة نفسها، ليتفوق 2-0 في مجموع المباراتين. سجل البولندي ألكسندر زورافسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، مكرراً سيناريو لقاء الذهاب. وشهدت المباراة تألق الحارس الأرجنتيني أوغوستو باتايا، بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، نفذها لاعب ستراسبورغ خوليو إنسيسو.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين كريستال بالاس ورايو فاييكانو يوم 27 مايو الجاري على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية. في سياق آخر، أقر المدرب المؤقت لتشيلسي كالوم ماكفارلين، الخميس، أن ناديه يمر بـ«فترة سيئة جداً في الوقت الحالي»، لكنه يملك «أسسا متينة» ستُمكّنه من العودة إلى سكة النجاح. كما حث المدرب فيتور بيريرا فريقه نوتنغهام فورست الإنجليزي على تقديم نهاية «مذهلة» لموسم متقلب، عندما يواجه مواطنه آستون فيلا في إياب نصف النهائي للدوري الأوروبي.

وأكد فيتور بيريرا، مدرب نوتنغهام فورست، حاجة نجمه مورغان غيبس وايت إلى «معجزة» ليكون جاهزاً لخوض إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام أستون فيلا. وشدد كارلوس فيسينز، المدير الفني لفريق سبورتنغ براغا البرتغالي، على صعوبة المواجهة مع ضيفه فرايبورغ الألماني التي انتهت بفوز ناديه 2-1، الخميس. وجه أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، انتقادات حادة لقرارات تقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام نوتنغهام فورست.

في أخبار أخرى، تزداد التقارير بشأن اقتراب ميلان من التوصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا، الذي يستعد للرحيل عن بايرن ميونيخ مع نهاية الموسم الحالي. ويُعد جوريتسكا أحد الأسماء التي وضعها ميلان منذ فترة ضمن خططه لتعزيز خط الوسط، خاصة في ظل وجود الثنائي المخضرم لوكا مودريتش وأدريان رابيو داخل صفوف الفريق الإيطالي.

وكان لاعب الوسط الألماني قد بلغ عامه الـ31 في فبراير الماضي، وسيصبح لاعباً حراً اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء عقده الحالي مع النادي البافاري. وبحسب شبكتي «إي إس بي إن» و«أكتو فوت»، فإن ميلان بات واثقاً من اقترابه بشكل كبير من حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت التقارير إلى وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية بضم جوريتسكا، من بينها نابولي ويوفنتوس، إضافة إلى آرسنال وأولمبيك مارسيليا وباير ليفركوزن.

ويأمل ميلان في حسم الصفقة رسمياً حال نجاحه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؛ إذ يحتل الفريق حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي. وخاض جوريتسكا 45 مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة. وفي مجال التنس، ودّع الكندي دينيس شابوفالوف منافسات بطولة روما للأساتذة فئة الألف نقطة، عقب خسارته أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني في الدور الأول.

ونجح نافوني، المصنف 44 عالمياً، في التفوق على شابوفالوف، المصنف 35 عالمياً، بمجموعتين دون ردّ بنتيجة 6-4 و6-2، ليحجز مقعده في الدور الثاني. كما تأهل الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو إلى الدور التالي بعد فوزه على التشيلي كريستيان غارين بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 7-6 و7-5. وفي مباراة أخرى، بلغ البلجيكي ألكسندر بلوك الدور الثاني بعدما تغلب بصعوبة على الإيطالي فيديريكو سينا بنتيجة 6-4 و1-6 و6-3.

وكان بلوك قد وصل مؤخراً إلى نصف نهائي دورة مدريد، واحتاج إلى مجهود كبير لتحقيق أول انتصار له في بطولة روما





