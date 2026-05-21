كريستيانو رونالدو يحقق اللقب العاشر للنصر وبطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) بعد فوزه على ضمك

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين، ليقود فريقه النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) هذا الموسم، للمرة العاشرة في تاريخه، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على ضيفه ضمك، الخميس، في المرحلة الأخيرة للمسابقة .

وعلى ملعب (الأول بارك)، افتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل للنصر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 52. ، سرعان ما أضاف الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 63، قبل أن يعود لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهداره الشخصي الثاني في الدقيقة 81.

وفي المقابل، توقف رصيد ضمك عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، ليكون ثالث الهابطين لدوري الدرجة الأولى بعد فريقي الأخدود والنجمة، اللذين ودعا دوري المحترفين في وقت سابق. وكان النصر بحاجة للفوز على ضمك، من أجل الفوز بلقبه الأول في المسابقة منذ موسم 2018 - 2019، دون انتظار نتائج باقي منافسيه، ليعيد البسمة لجماهيره من جديد، بعدما شعرت بالإحباط من إخفاقه في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا 2، إثر خسارته أمام جامبا أوساكا الياباني، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، يوم السبت الماضي.

