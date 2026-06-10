كرم يطلع عون وسلام على مفاوضات واشنطن ويبحث تحضيرات الجولة المقبلة

أطلع رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن، والتحضير للجولة المقبلة المقررة في 22 يونيو. تم تقييم نتائج المفاوضات وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وانتشار الجيش وعودة النازحين.

أطلع رئيس الوفد ال لبنان ي المفاوض، سيمون كرم، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، على مداولات الجولة الأخيرة من ال مفاوضات المنعقدة في واشنطن مع إسرائيل ، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية للجولة المقبلة.

وجاء الإطلاع خلال لقائين منفصلين عقدا في القصر الجمهوري والسراي الحكومي، حيث استمع الرئيسان إلى شرح مفصل حول سير المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار دائم على الحدود الجنوبية للبنان. وتناول البحث النتائج التي تم التوصل إليها في الجولة الرابعة، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في بعض النقاط، في حين لا تزال هناك ملفات عالقة تتطلب مزيداً من النقاش، أبرزها مسألة انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية وعودة النازحين.

وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية، ورفض أي وجود إسرائيلي تحت أي مسمى. كما أكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن من نيسان الماضي، رغم الخروقات الإسرائيلية المتكررة. وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتابع باهتمام بالغ تنفيذ القرار الدولي 1701، الذي ينص على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الأولوية هي لاستعادة الثقة بين الدولة اللبنانية والمواطنين، وذلك من خلال فرض سيادة القانون ونشر الجيش في المناطق التي ستنتقل إليها السيطرة، مما يسمح بعودة النازحين إلى قراهم ومدنهم. وفي سياق متصل، أعلن كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الخميس الماضي عن اتفاق على تنفيذ وقف لإطلاق النار، يشترط وقفاً كاملاً لإطلاق النار من جانب حزب الله، وإبعاد جميع عناصره إلى شمال نهر الليطاني.

وتنفذ الحكومة اللبنانية خطة لحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن حزب الله لا يزال متمسكاً بسلاحه، معتبراً نفسه حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي. وقد أثارت نتائج المفاوضات انقساماً في الشارع اللبناني، حيث يعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن أي اتفاق ينطلق من نزع سلاح المقاومة هو إعدام لقوة لبنان وتهديد وجودي لشعبه.

في المقابل، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ آذار الماضي، مخلفة آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، وتحتتل مناطق جنوبية بعضها يعود لعقود سابقة، رافضة الانسحاب إلى الحدود الدولية المعترف بها





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لبنان إسرائيل مفاوضات حزب الله وقف إطلاق النار

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