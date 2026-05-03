كدانة تنجز المرحلة الثانية لتطوير دورات المياه في منى وترفع الطاقة الاستيعابية بأربعة أضعاف

أكملت شركة كدانة للتنمية والتطوير المرحلة الثانية من مشروع تطوير دورات المياه في مشعر منى، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد دورات المياه المتاحة وتقليل وقت الانتظار للحجاج. يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن وتوفير تجربة حج أكثر راحة وسلاسة.

أعلنت شركة كدانة للتنمية وال تطوير ، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير دورات المياه في مشعر منى ، وذلك باستبدال 18 مجمعاً قديماً بدورة مياه ذات طابقين في منطقة الشعيبين.

يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة في سعي الشركة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير المرافق الخدمية لتلبية احتياجات الحجاج المتزايدة، وضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج. هذا المشروع ليس مجرد إضافة عدد من دورات المياه، بل هو تحول نوعي في جودة الخدمات المقدمة للحجاج، حيث يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية وتقليل فترات الانتظار بشكل ملحوظ.

إن استبدال المجمعات القديمة بمجمعات حديثة ذات طابقين يساهم في زيادة عدد دورات المياه المتاحة بشكل كبير، مع الحفاظ على المساحة المخصصة لتسكين الحجاج، وهو ما يعكس التخطيط الدقيق والجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين توفير الخدمات وتحسين تجربة الحجاج. وبإضافة هذه المجمعات الجديدة، يرتفع إجمالي المجمعات المطورة في مشعر منى إلى 79 مجمعاً، تضم ما يقارب 7838 دورة مياه.

هذا الارتفاع الكبير في عدد دورات المياه يترجم إلى زيادة في الاستفادة بأربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض في نسبة الانتظار بنسبة تصل إلى 75%. هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للمشروع على أرض الواقع، وتؤكد التزام شركة كدانة بتقديم خدمات عالية الجودة للحجاج. إن خفض وقت الانتظار يعتبر أمراً بالغ الأهمية، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من الحجاج الذين يتوافدون إلى مشعر منى لأداء مناسكهم.

فكلما قل وقت الانتظار، زادت راحة الحجاج وتمكنوا من التركيز على أداء مناسكهم بكل خشوع وروحانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير دورات مياه نظيفة ومجهزة بشكل جيد يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض، وهو ما يعتبر جزءاً أساسياً من جهود الرعاية الصحية المقدمة للحجاج. يأتي هذا المشروع في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، اللذين يهدفان إلى تحسين جودة المرافق العامة وتوفير تجربة حج أكثر راحة وسلاسة لضيوف الرحمن.

إن تطوير منظومة الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الرؤية، حيث تسعى المملكة إلى تقديم أفضل الخدمات للحجاج من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم لأداء مناسكهم. تؤكد شركة كدانة على استمرارها في تطوير وتنفيذ مشاريع مماثلة في المستقبل، بهدف تحقيق المزيد من التحسينات في الخدمات المقدمة للحجاج، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

إن التزام الشركة بالجودة والاستدامة والابتكار يجعلها شريكاً أساسياً في جهود تطوير المشاعر المقدسة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. هذا المشروع ليس مجرد إنجاز هندسي، بل هو تعبير عن التزام المملكة العربية السعودية بخدمة الحجاج وتوفير كل ما يحتاجونه لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة





