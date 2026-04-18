كتائب حزب الله: صمود المقاومة اللبنانية يؤسس لمدرسة قتالية جديدة ويجبر العدو على الاستسلام

مسؤول أمني في كتائب حزب الله بالعراق يؤكد أن حرب الأيام الأربعين للبنان أرست مدرسة قتالية جديدة غير متكافئة، وأجبرت إسرائيل وأمريكا على قبول اتفاق سلام، مع تفصيل رؤية استراتيجية تشمل وحدة الساحات، تحذير للكويت، ربط أمن معسكر التوحيد بأمن المدن العراقية، وطرح بدائل لتشكيل الحكومة العراقية.

صرح المسؤول الأمني لـ كتائب حزب الله في العراق، أبو مجاهد العساف، بأن صمود المقاومة اللبنانية في حرب الأيام الأربعين قد أرسا أسس مدرسة قتالية جديدة وغير متكافئة. وأكد أن هذا النمط من القتال أرغم الولايات المتحدة وإسرائيل على قبول اتفاق سلام، معتبرًا أن ما تحقق هو انتصار واضح المعالم على الرغم من الضغوط الخارجية والتعقيدات الداخلية التي يعاني منها لبنان، بالإضافة إلى وجود حكومة ضعيفة. وأبرز العساف عدة نقاط جوهرية في رؤيته الاستراتيجية.

أولًا، أشار إلى الأثر العميق لوحدة الساحات على العدو، مما يستدعي تطوير آليات جديدة لتعزيز التنسيق بين قوى المقاومة والأطراف الأخرى، وفتح جبهات جديدة لردع الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية التي وصفهما بوجهين لعملة واحدة في العدوان. ثانيًا، ندد العساف بما وصفه بتجاوز النظام الحاكم في الكويت للإضرار بفئة من الشعب خلال ظروف الحرب التي تواجهها إيران، محذرًا من غضبة الصالحين. ثالثًا، استعرض العساف مبدأ 'الأمن للجميع أو لا أمان لأحد'، مؤكدًا أن التفاهمات بين كتائب حزب الله والوسطاء العراقيين ترتكز على ربط أمن معسكر التوحيد (الذي يشمل ما يسمى بالسفارة الأمريكية وموظفيها) بالتزام العدو بعدم استهداف المناطق السكنية في العراق. كما شدد على عزم الكتائب على تفكيك المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال في البلاد، ونزع أسلحتها المتواجدة داخل المدن، وإنهاء نفوذها في الوزارات والمؤسسات الأمنية والسياسية، مستشهدًا بالآية الكريمة: (ولِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ). رابعًا، طرح العساف رؤية بديلة بشأن تشكيل الحكومة العراقية، مفادًاها أنه في حال فشل الأطراف السياسية في تمرير شخصيات مثل الحاج المالكي أو السيد السوداني لمنصب رئيس الوزراء، فإن الأولوية تكون لتعيين رئيس وزراء من كتلتهما السياسية. هذا التحليل يعكس تقديرًا لجدوى المقاومة المسلحة في تحقيق أهداف سياسية، مع التركيز على أهمية الوحدة والتنسيق بين مختلف جبهات المقاومة. كما يتضمن التحذير من مخاطر التدخلات الخارجية والتحديات الداخلية التي تواجه المنطقة، ويشدد على مبدأ الأمن الجماعي كأساس للاستقرار. تؤكد هذه التصريحات على التوجه الاستراتيجي لكتائب حزب الله في العراق، والذي يمزج بين التهديدات المباشرة والتحذيرات الدبلوماسية، مع استعراض آليات عمل جديدة تهدف إلى تحقيق أهدافها السياسية والأمنية. إن هذه الرؤية لا تقتصر على التهديدات المباشرة، بل تشمل أيضًا استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى تغيير موازين القوى على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال إضعاف النفوذ الأمريكي والإسرائيلي وتفكيك مؤسساتهما الأمنية والسياسية في المنطقة. يُظهر هذا الموقف تعقيدات المشهد السياسي والأمني في العراق والمنطقة، ويعكس استمرار الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل خارطة التحالفات والمواجهات، بما يخدم مصالح قوى المقاومة. كما تسلط الضوء على أهمية تفعيل مبادئ الأمن الجماعي والتضامن بين قوى المقاومة في مواجهة التحديات المشتركة





