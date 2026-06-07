كبسولة زمنية تنبأت بفوز حصان مرتبط بسانتا في سباق إبسوم ديربي

اكتشاف كبسولة زمنية من عام 1964 تحتوي على نصيحة مراهنة على حصان له علاقة بسانتا كلوز، أدت إلى فوز مقامرين بجائزة مالية في سباق إبسوم ديربي البريطاني.

كشف باحثون عن قصة مثيرة تتعلق ب كبسولة زمنية تم دفنها قبل أكثر من ستين عاما في حديقة كريستال بالاس جنوب لندن ، حيث اكتشفها عمال أثناء نقل تمثال نصفي للمصمم الفيكتوري جوزيف باكستون.

كانت الكبسولة تحتوي على رسالة نصائح ت لمن سيتم العثور عليها بمراهنة على حصان يحمل اسما مرتبطا بسانتا كلوز في سباق إبسوم ديربي البريطاني. وبعد اكتشاف هذه الرسالة بفترة قصيرة، ربح أربعة مقامرين مبلغ 2500 جنيه إسترليني بعد أن رهنوا على الحصان الفائز في السباق، والذي كان اسمه كريسماس داي (يوم الميلاد).

ومن الجدير بالذكر أن السباق فاز به الحصان سانتا كلوز نفسه عام 1964 بحضور الملكة، ومنذ ذلك الحين لم يظهر أي حصان يحمل اسما مرتبطا بسانتا في هذا السباق حتى هذه المصادفة. ويعتقد أن صاحب الرسالة كان من عشاق سباق الخيل الذي راهن على الحصان آنذاك وقرر دفن الكبسولة كتحد للمستقبل. Rodrigo Marius،مواطنه الروماني، كان من وجد الكبسولة وأشار إلى أن اسمه يعني عيد الميلاد باللغة الرومانية، مما يجعل القصة أكثر غرابة.

في أخبار أخرى، كشفت دراسة أحافير جديدة عن وجود عقارب عملاقة قدامى كانت تمتلك مخالب يصل طولها إلى أكثر من 16 سنتيمترا، وقد جابت السهول الفيضية في إنجلترا وويلز. بينما تطارد السلطات اليابانية دبا يصف بأنه شديد الذكاء، بعد أن هاجم أربعة أشخاص وأصابهم بجروح، حيث يشتبه في أنه فتح نافذة وفك قفلها للهرب، وفتح صنبور الماء للشرب. وفي روما، اكتشف علماء الآثار فيilahا رومانية فاخرة تعود إلى القرن الثاني الميلادي أسفل مدرسة ثانوية قريبة من الكولوسيوم.

كما كشف عن لوحة فنية لمارلين مونرو مصنعة من 150 ألف قطعة كريستال بمناسبة الذكرى المئوية لميلادها. في مجال الصحة، يؤكد أطباء القلب أن الدورة الدموية السليمة أساسية لنقل الأوكسجين والعناصر الغذائية، ويحذرون من أن اضطرابها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويذكرون أن من أبرز مؤشرات ضعف الدورة في الساقين هو العرج المتقطع، وهو ألم يظهر أثناء المشي ويختفي عند الراحة.

وينصح الخبراء بممارسة النشاط البدني المنتظم، كالمشي لمدة 30 دقيقة عدة مرات أسبوعيا، بالإضافة إلى ركوب الدراجة والتمارين الهوائية، مع تجنب الجلوس لفترات طويلة. كما يؤكدون أهمية التغذية الغنية بالفواكه والخضراوات، خاصة الورقية مثل السبانخ والكرنب، والتي تنتج أكسيد النيتريك المساعد في استرخاء الأوعية الدموية، والحفاظ على ترطيب الجسم لتجنب زيادة لزوجة الدم





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