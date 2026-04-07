كانسيلو يركز على برشلونة ويتجنب الحديث عن مستقبله.. سينر يبدأ مونتي كارلو بقوة.. وإصابات تطال فلاهوفيتش ورامسي

في سلسلة من الأخبار الرياضية المتنوعة، يتصدر جواو كانسيلو، لاعب برشلونة، المشهد بتأكيده على التركيز مع فريقه وتجنب الحديث عن مستقبله. في سياق متصل، يبدأ يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً في التنس، مشواره في دورة مونتي كارلو بفوز ساحق. بالإضافة إلى ذلك، يواجه دوشان فلاهوفيتش الإصابة مجدداً، ويعلن آرون رامسي اعتزاله. كما يشمل الخبر إعلان الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن بطولة ماراثون جديدة، وبدء معسكر المنتخب السعودي للسيدات، وتعيين مدرب جديد لنادي كورينثيانز البرازيلي.

في أجواء مشحونة تسبق مواجهة أوروبية مرتقبة، حرص البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الهلال السابق على توجيه رسائل متعددة، عكست تركيزه الكبير مع برشلونة ، إلى جانب تعامله الحذر مع ملف مستقبله، الذي لا يزال يثير كثيراً من الجدل داخل أروقة النادي الكاتالوني. بدا كانسيلو واضحاً في رغبته بتأجيل الخوض في مستقبله، رغم إقراره بأنه حسم قراره بالفعل، حيث أصر على التركيز على مساعدة برشلونة في تحقيق الألقاب، مؤكداً أن مستقبله لا يمثل الأولوية في الوقت الحالي.

تطرق الظهير البرتغالي إلى الانتقادات التي طالته في فترات سابقة، مؤكداً أنه لم يفقد ثقته بنفسه رغم التشكيك الذي أحاط بمستواه، مشيراً إلى أنه يواصل العمل بصمت لإثبات قدراته، مستنداً إلى دعم دائرته المقربة. وعن المواجهة المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، أبدى كانسيلو احترامه الكبير للمنافس، واصفاً إياه بأنه فريق قوي وشرس يملك لاعبين موهوبين، موضحاً أن فريقه مطالب بفرض أسلوبه والتحكم في مجريات اللعب. في سياق حديثه عن الجاهزية البدنية، أشار كانسيلو إلى أنه ليس متأكداً من وصوله إلى أفضل حالاته بنسبة 100%، ولكنه أكد أن العمل اليومي مع مجموعة مميزة من اللاعبين يساعده على إبراز إمكاناته، معتبراً أن الأهم هو تقديم الإضافة للفريق في هذه المرحلة الحاسمة. أثنى كانسيلو على مدرب الفريق، هانز فليك، مشيداً بقربه من اللاعبين وإدخاله لروح الشراسة، كما لم ينس الإشادة بمدربه السابق تشافي هيرنانديز. على صعيد زملائه، خصّ النجم لامين يامال بإشادة لافتة، واصفاً إياه بأنه قد يكون الأفضل في العالم أو من بين الأفضل، كما وصف غافي بأنه روح الفريق، مشيداً بروح القتال لدى رافينيا، وفي ختام حديثه، أبدى كانسيلو تفاؤله بقدرة برشلونة على المضي قدماً في البطولة الأوروبية. \في سياق آخر، استهلّ الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً في التنس، مشواره في دورة مونتي كارلو بفوز ساحق على الفرنسي أوغو أومبير. في أخبار أخرى، يقع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، ضحية للإصابة مجدداً، وهذه المرة في ربلة الساق. كما أعلن الويلزي آرون رامسي اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 35 عاماً. \أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن إطلاق بطولة عالم مستقلة للماراثون اعتباراً من عام 2030، كجزء من إصلاح شامل لجدول السباقات. في سياق آخر، يدشن المنتخب الوطني الأول للسيدات السعودي معسكره الإعدادي في مدينة أبها، استعداداً للاستحقاقات والمباريات الدولية. وأخيراً، أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي عن تعيين فرناندو دينيز، المدرب المؤقت السابق للمنتخب البرازيلي، مدرباً للفريق بعد إقالة المدرب السابق





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جواو كانسيلو برشلونة يانيك سينر مونتي كارلو دوشان فلاهوفيتش آرون رامسي الاتحاد الدولي لألعاب القوى المنتخب السعودي للسيدات كورينثيانز

United States Latest News, United States Headlines