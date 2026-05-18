كانسيلو يثبت دوره ويصبح لاعبًاcrucialاً لبرشلونة بعد انتقاله للإعارة من الهلال قبل الموسم

بعد انتقاله للإعارة من نادي الهلال السعودي، أثبت الظهير البرتغالي جواو كانسيلو دوره بقوة في برشلونة بعد موسمين، حيث سجل أهدافًا كثيرة وصنع كثيرًا في الشباك بعد أن لم يكن يشعر المشجعون بحماس التعاقد معه في البداية.
لم يشعر مشجعو برشلونة بحماس كبير لفكرة التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، عندما قرر برشلونة استقدامه على سبيل الإعارة من نادي الهلال السعودي منتصف الموسم الجاري...
وفي موسمه الأول مع الزعيم السعودي، لعب كانسيلو 22 مباراة في دوري روشن للمحترفين صنع خلالها 5 أهداف، كما لعب 9 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة وسجل هدفين وصنع 5... وفي مباراة إشبيلية التي لعبها برشلونة، الأحد، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-1، اكتشف فليك دورًا جديدًا لكانسيلو، حين وضعه كجناح أيمن...
مع نجاح هذه التجربة، وفي حال قرر برشلونة التعاقد مع كانسيلو بشكل دائم، وفّر الظهير البرتغالي خيارًا إضافيًّا لمدربه يجعله غير مضطر لدفع مبلغ كبير لمانشستر يونايتد مقابل الإبقاء على ماركوس راشفورد كجناح أيسر بديل لرافيني
Barcelona Canveslin League Playoff Performance Assessment
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sorrow Over Circles of Diplomacy and History in Saudi Arabia after the Death of Prominent Advisor Hassan bin Yusuf YassinThe announcement of the death of the prominent advisor and diplomat, Hassan bin Yusuf Yassin, has cast a shadow over the diplomatic, media, and historical circles in Saudi Arabia. He was considered one of the most important figures to have witnessed the kings of the country and played a crucial role in shaping its geopolitical development.
Read more »
Expert Questions AI Capabilities as Persistent Threat to Human Mental Capacity Despite Its Crucial Role in Human AchievementA Warning from the Royal Observatory of Greenwich: Rapid Advancement of AI Technologies, on the Horizon, May Dampen Humans' Cognitive Abilities, Suggest Leaders, Ahead of the World AI Week, Highlighting AI's Double-Edged Sword
Read more »