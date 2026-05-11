كامبيا يعلن رغبة الحكومة في تعديل قرار تقليص العام الدراسي بسبب كأس العالم

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن الحكومة ستعيد النظر في قرار تقليص العام الدراسي بسبب استضافة البلاد لمباريات كأس العالم 2026، وذلك عقب موجة انتقادات واسعة من أولياء الأمور وخبراء التعليم وسلطات محلية، بسبب تأخيره بنحو 40 يوما عن موعده المعتاد.

كان وزير التعليم المكسيكي ماريو ديلغادو قد أعلن، الجمعة، إنهاء العام الدراسي في 5 يونيو، أي قبل موعده المعتاد بنحو 40 يوما، مبررا القرار بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل وبحسب الجدول الدراسي الأصلي، كان من المفترض أن ينتهي العام الدراسي في 15 يوليو، قبل بدء عطلة صيفية تستمر 6 أسابيع حتى نهاية أغسطس. بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، على أن تنطلق البطولة في 11 يونيو بمواجهة تجمع المنتخب المكسيكي مع جنوب إفريقيا في العاصمة مكسيكو سيتي





