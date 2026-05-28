كاسبر شمايكل يعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم بسبب إصابة الكتف

أعلن حارس مرمى سيلتيك والمنتخب الدنماركي كاسبر شمايكل اعتزاله كرة القدم مع نهاية عقده في يونيو المقبل، بسبب إصابة مزمنة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده. وأكد شمايكل أن قرار الاعتزال نهائي بعد استشارة العديد من الخبراء الذين أكدوا صعوبة عودته للملاعب. ويأتي هذا الإعلان ليختتم مسيرة حافلة بالإنجازات أبرزها الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي.

أعلن الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل ، نجل الأسطورة بيتر شمايكل، اعتزال ه كرة القدم بشكل نهائي مع نهاية عقده الحالي مع نادي سيلتيك الأسكتلندي في يونيو المقبل.

جاء هذا الإعلان في مقابلة حصرية مع قناة تي في 2 سبورت، حيث كشف شمايكل أن قرار الاعتزال فرضته ظروف صحية قاهرة تتعلق بإصابة مزمنة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مارس الماضي. وأوضح شمايكل أنه استشار عدداً كبيراً من الجراحين والخبراء المتخصصين في جراحة العظام والطب الرياضي، وأكدوا جميعاً أن فرص عودته للعب على مستوى عالٍ تكاد تكون معدومة، وأن أي محاولة للعودة قد تؤدي إلى تفاقم الإصابة وتعرضه لمخاطر صحية جسيمة.

وأضاف الحارس المخضرم أنه فكر مطولاً في هذا القرار، لكنه توصل إلى قناعة تامة بأن الوقت قد حان لإنهاء مسيرته الكروية التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمن، مشيراً إلى أنه يشعر بالامتنان لكل ما حققه في مسيرته ولم يعد بحاجة لإثبات أي شيء لأحد. تعرض شمايكل للإصابة خلال مباراة منتخب الدنمارك أمام البرتغال في دور الثمانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية في مارس 2025، حيث استمر في اللعب على الرغم من الألم الشديد بسبب استنفاد التبديلات، مما زاد من حدة الإصابة.

وكانت آخر مباراة خاضها شمايكل مع سيلتيك في 22 فبراير الماضي، عندما خسر فريقه أمام هايبرنيان 1-2 في الدوري الأسكتلندي الممتاز. هذا الموسم، شارك شمايكل في 39 مباراة مع سيلتيك في مختلف المسابقات، وساهم بشكل كبير في تتويج الفريق بلقبين في الدوري الأسكتلندي بالإضافة إلى كأس الرابطة. ومع ذلك، فإن الإصابة حالت دون استكماله الموسم بشكل طبيعي، وجعلته يتخذ قرار الاعتزال المبكر الذي صدم مشجعي النادي ومنتخب الدنمارك على حد سواء.

مسيرة شمايكل الكروية كانت حافلة بالإنجازات، حيث بدأ مشواره الاحترافي في أكاديمية مانشستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى نوتس كاونتي ثم ليدز يونايتد، لكن أبرز محطاته كانت مع ليستر سيتي، حيث خاض معه 479 مباراة في جميع المسابقات. قاد شمايكل ليستر سيتي لتحقيق واحدة من أعظم المفاجآت في تاريخ كرة القدم بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016، كما توج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021.

على الصعيد الدولي، خاض شمايكل مع منتخب الدنمارك بطولتي كأس العالم 2018 و2022، وساهم في وصول المنتخب إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 2020، حيث قدم أداءً بطولياً في ركلات الترجيح أمام منتخبات عريقة. كما خاض تجارب قصيرة مع نيس الفرنسي وأندرلخت البلجيكي قبل انتقاله إلى سيلتيك في صيف 2024. يعتبر شمايكل أحد أفضل حراس المرمى في جيله، حيث تميز بردود أفعاله السريعة، وقوته في الكرات الهوائية، وقدرته على قيادة خط الدفاع.

سيظل اسم شمايكل محفوراً في ذاكرة عشاق كرة القدم، ليس فقط بفضل إنجازاته بل أيضاً بسبب شخصيته القيادية وأخلاقه العالية داخل الملعب وخارجه





