كاسبر شمايكل يعلن اعتزاله بسبب إصابة خطيرة في الكتف

أعلن كاسبر شمايكل ، حارس مرمى منتخب الدنمارك ل كرة القدم وفريق سلتيك الاسكوتلندي ، أنه اضطر لل اعتزال بسبب إصابة خطيرة في الكتف. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن شمايكل (39 عاماً)، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2016، غاب عن الملاعب منذ فبراير الماضي.

وكشف شمايكل، نجل بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسبق، في مارس الماضي عن أنه احتاج إلى عمليتين جراحيتين، وأنه قد يواجه فترة إعادة تأهيل تتراوح من 10 إلى 12 شهراً، لكنه كان مصمماً على الكفاح ومحاولة إنقاذ مسيرته المهنية. ولكنه، عليه الآن أن يعترف بالهزيمة. وقال في مقابلة مع قناة TV 2 في الدنمارك: "عندما ينتهي عقدي مع سلتيك في يونيو، تتوقف مسيرتي بصفتي لاعب كرة قدم ناشطاً".

وأضاف: "هذا القرار تم اتخاذه نيابة عني، بعد التشاور مع العديد من الجراحين والخبراء في مجالي، والذين أخبروني أنه لا ينبغي أن أتوقع فرصة العودة ولعب كرة القدم على أعلى مستوى". وأضاف: "لذلك، بعد الكثير من التفكير، وبعد محاولة الحصول على أكبر عدد ممكن من الآراء، وبعد الحصول على تقييم العديد من الخبراء، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الآن".

وأضاف: "نحن أيضاً نحتفل بمرور 10 أعوام على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي (في حدث يقام في عطلة نهاية الأسبوع)، لذلك أعتقد أنه الوقت المناسب لإعلان أنني لعبت آخر مبارياتي الاحترافية". وكانت آخر مباراة رسمية خاضها شمايكل هي الخسارة 1-2 أمام هيبرنيان، بينما كانت مباراته الـ120 الأخيرة للمنتخب الدنماركي هي الخسارة أمام منتخب اسكوتلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في نوفمبر.

وذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن رالف رانغنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا لكرة القدم، أجرى محادثات مع مسؤولي ميلان الإيطالي، حيث يرجح أن منصب المدير الرياضي كان ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها. وذكرت صحيفة La Gazzetta dello Sport أن المدرب الألماني التقى زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار نادي ميلان، وجيري كاردينال، مالك النادي، في فيينا قبل أن يسافر رانغنيك إلى أميركا الشمالية لقيادة منتخب النمسا في كأس العالم.

وبعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، أجرى ميلان تغييرات واسعة يوم الاثنين الماضي، حيث أقال المدرب ماسيميليانو أليغري، والمدير الرياضي إيجلي تاري، والرئيس التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير التقني جيفري مونكادا. وكان إيراولا رحل عن بورنموث بعد ثلاثة مواسم ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه محل متابعة من نادي كريستال بالاس. وأعلن اتحاد آيرلندا الشمالية لكرة القدم، في بيان اليوم (الأربعاء) تمديد عقد مايكل أونيل مدرب المنتخب الوطني لمدة 4 سنوات إضافية، حتى عام 2032.

وأعلن اتحاد آيرلندا الشمالية لكرة القدم، في بيان اليوم (الأربعاء) تمديد عقد مايكل أونيل مدرب المنتخب الوطني لمدة 4 سنوات إضافية، حتى عام 2032. وتخوض كندا؛ إحدى الدول المضيفة، منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بمشاركة جديدة تسعى من خلالها إلى تحقيق أول فوز لها في تاريخ البطولة.

وتملك كندا سجلاً متواضعاً في كأس العالم؛ إذ شاركت مرتين سابقاً عامي 1986 و2022 دون أن تحقق أي نقطة، فيما يُعد أبرز إنجازاتها التتويج بالكأس الذهبية لـ"كونكاكاف" مرتين؛ عامي 1985 و2000. وتحتل حالياً المركز الـ30 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتأهل المنتخب الكندي تلقائياً إلى المونديال بصفته من الدول المضيفة، حيث من المقرر أن تستضيف مدينتا تورونتو وفانكوفر 13 مباراة خلال البطولة.

ويُعرف المنتخب بلقب "ذا كاناكس" أو "الحُمر"، فيما تعدّ أندية سي إف مونتريال وتورونتو إف سي وفانكوفر وايتكابس إف سي أبرز أندية البلاد. ويقود المنتخب المدرب الأميركي جيسي مارش، الذي تولى المهمة عام 2024 بعد تجارب تدريبية مع أندية مرتبطة بمجموعة "ريد بول" مثل نيويورك ريد بولز، وسالزبورغ، ولايبزيغ، إضافة إلى تجربة في الدوري الإنجليزي مع ليدز يونايتد





