كازاخستان تعرض استضافة اليورانيوم الإيراني واتفاق غزة على المحك

عرضت كازاخستان استضافة مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب، بينما تتجه جهود الوساطة لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع تصاعد الضربات الإسرائيلية.

أعلن رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كازاخستان أبدت استعدادها لتسلم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من التخصيب اللازم لصنع الأسلحة إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة و إيران بشأن برنامجها النووي.

جاء ذلك خلال لقاء غروسي مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في أستانة هذا الأسبوع. وتستضيف كازاخستان بنكا لليورانيوم منخفض التخصيب يخضع لرقابة دولية لضمان إمدادات الوقود النووي ولمنع انتشار الأسلحة. ويعكس هذا العرض استعداد كازاخستان للعب دور في حل الأزمة النووية الإيرانية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي لمواصلة وقف إطلاق النار الذي أعلن في أبريل ورفع القيود عن الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يوافق بعد على الاتفاق. يتزامن هذا مع حراك دبلوماسي مكثف لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد إسرائيلي خطير.

حيث تتجه الأنظار نحو لقاء مرتقب يجمع حركة حماس بالوسطاء في القاهرة بعد تحذيرات الحركة من انهيار الاتفاق نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية واستهداف قياداتها. وأكد مصدر في حماس أنه تم إرسال وثيقة للوسطاء في مصر وقطر وتركيا تدين الخروقات الإسرائيلية وتطالب بموقف أميركي واضح. وقد أدى التصعيد الإسرائيلي إلى مقتل 20 فلسطينيا في 48 ساعة، من بينهم قادة كبار في كتائب القسام مثل عماد أسليم ومحمد عودة.

وقتل عودة في عملية دقيقة بعد أكثر من أسبوع من مقتل سلفه عز الدين الحداد. ويرى خبراء أن لقاء القاهرة المرتقب يهدف إلى منع انهيار الاتفاق وكبح جماح إسرائيل التي تسيطر حاليا على 60% من أراضي غزة وفق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في الوقت نفسه، شدد المحللون على ضرورة أن تدرك حماس موازين القوى وأن تتخذ خطوات عملية مثل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية لتحسين موقفها التفاوضي. لكن الحركة تسوّف في تنفيذ ذلك بينما تستغل إسرائيل الوضع لزيادة عملياتها.

ويأتي كل هذا في ظل حراك دولي مكثف لإنقاذ الاتفاق ومنع توسع الحرب التي تهدد بتداعيات إقليمية خطيرة. وتظل الأنظار معلقة على نتائج لقاء القاهرة الذي قد يحدد مصير الهدنة الهشة في غزة





