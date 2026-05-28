كازاخستان وروسيا تبحثان تشغيل أنبوب غاز إلى الصين وزيادة عبور النفط

كشف وزير الطاقة الكازاخستاني عن مباحثات مع روسيا لمد خط أنابيب غاز عبر كازاخستان إلى الصين بطاقة 35 مليار متر مكعب سنويا، وزيادة عبور النفط الروسي إلى 12.5 مليون طن.

أعلن وزير ال طاقة ال كازاخستان ي إرلان أكينجينوف أن بلاده و روسيا تجريان محادثات حول إمكانية تشغيل خط أنابيب غاز جديد يعبر أراضي كازاخستان متجها إلى الصين . وأوضح الوزير، في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي الذي عقد في أستانا بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشروع يُعرف تشغيليا باسم قوة سيبيريا 2، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 35 مليار متر مكعب سنويا.

وأكد أن كازاخستان ترحب بمرور الغاز عبر أراضيها، وهي مستعدة لتقديم جميع التسهيلات والضمانات اللازمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الغاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد. وتأتي هذه التصريحات في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين موسكو وأستانا في قطاع الطاقة، حيث تسعى روسيا إلى تنويع طرق تصدير الغاز إلى الصين، بينما تبحث كازاخستان عن فرص لتحسين إمدادات الطاقة لمناطقها النائية.

وفي سياق متصل، أشار وزير الطاقة الكازاخستاني إلى أنه من المتوقع توقيع اتفاقية بين روسيا وكازاخستان لزيادة حجم النفط الروسي العابر عبر كازاخستان إلى الصين من 10 ملايين طن سنويا إلى 12.5 مليون طن. وتعكس هذه الزيادة الطلب الصيني المتزايد على الطاقة والرغبة الروسية في تعزيز صادراتها إلى الأسواق الآسيوية.

وتأتي هذه المباحثات خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس بوتين إلى كازاخستان في الفترة من 27 إلى 29 مايو، والتي تركز على ملفات متعددة تشمل الطاقة والصناعة والنقل والأمن الإقليمي. ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الزيارة بأنها حدث استثنائي يخالف البروتوكول الدبلوماسي المعتاد، مما يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعد هذه المشاريع جزءا من استراتيجية أوسع لروسيا لتعزيز وجودها في سوق الطاقة الآسيوي، خاصة في ظل العقوبات الغربية وانخفاض الصادرات إلى أوروبا.

كما تسعى كازاخستان إلى تعزيز دورها كدولة عبور رئيسية للطاقة بين روسيا والصين، مما قد يعود بفوائد اقتصادية وجيوسياسية كبيرة على أستانا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوط الجديدة في استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة، مع تلبية احتياجات الصين المتنامية من الوقود الأحفوري. ومع ذلك، تواجه هذه المشاريع تحديات تقنية وبيئية، بالإضافة إلى ضرورة التوافق على الشروط التجارية بين الأطراف المعنية. وتظل قضية تسعير الغاز والنفط، وآليات نقلها، من أبرز القضايا التي ستحدد نجاح هذه الاتفاقيات على المدى الطويل





