كازاخستان تستأنف الإنتاج النفطي إلى 2.17 مليون برميل يومياً بعد تعافي حقل تنغيز

أعلنت كازاخستان عودة إنتاجها النفطي إلى مستويات قريبة من السابق بعد تعافي حقل تنغيز من انخفاض حاد نجم عن حادثة في مايو، مما أدى إلى استئناف التصدير عبر خط أنابيب بحر قزوين.

أعلن وزير الطاقة ال كازاخستان ي إرلان أكينغينوف أن كازاخستان استأنفت إنتاجها النفط ي إلى 290 ألف طن متري يومياً بعد خسائر إنتاجية سابقة في حقل تنغيز أكبر حقولها النفط ية.

وتنتج كازاخستان 2 في المائة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام، ويتم تصديرها بشكل رئيسي عبر خط أنابيب بحر قزوين إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي. وبلغ إنتاج النفط الخام ومكثفات النفط نحو 2.175 مليون برميل يومياً وفقاً لحسابات رويترز باستخدام نسبة 7.5 برميل لكل طن. وأفاد مصدران في قطاع النفط بأن إنتاج النفط في حقل تنغيز، الذي تديره شركة شيفرون، انخفض بشكل حاد في 26 مايو نتيجة حادثة.

وأصدرت شركة تنغيزشيفرويل بياناً ذكرت فيه أن جزءاً من الحقل شهد اضطراباً تشغيلياً طفيفاً في 28 مايو، وأن الإنتاج يجري استئنافه تدريجياً. وأعلنت الشركة أن إنتاجها من النفط يقترب من معدلات التشغيل الطبيعية بعد انقطاع وجيز. وارتفع إنتاج الحقل إلى نحو 900 ألف برميل يومياً في 31 مايو بعد أن كان 310 آلاف برميل يومياً في 28 مايو.

وصل متوسط إنتاج كازاخستان الإجمالي من النفط ومكثفات الغاز إلى 2.1 مليون برميل يومياً في مايو، بانخفاض عن 2.16 مليون برميل يومياً في أبريل. ولم يستأنف الإنتاج في حقل تنغيز بشكل كامل إلا في أبريل بعد توقفه في يناير بسبب مشكلة في توزيع الطاقة





