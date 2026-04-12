كاريس بشار تتحدث عن “سماهر”: تجربة صادمة ومثيرة في “بخمس أرواح”

في حوار حصري، تكشف كاريس بشار عن تفاصيل تجسيدها لشخصية “سماهر” في مسلسل “بخمس أرواح”، وكيف أحدثت هذه التجربة صدمة إيجابية في نفسها. تتحدث بشار عن التحديات التي واجهتها، بدءاً من الغناء وصولاً إلى إتقان اللهجة، وكيف ساهمت هذه التجربة في اكتشاف جوانب جديدة من موهبتها.

في مغامرة درامية جديدة، تأخذ الممثلة السورية كاريس بشار الجمهور إلى عالمٍ مختلف، حيث تتجلى موهبتها في تجسيد شخصية “ سماهر ” في مسلسل “ بخمس أرواح ” الذي عُرض في رمضان 2026. في حوار حصري مع “الشرق الأوسط”، تكشف بشار عن تفاصيل هذه التجربة الاستثنائية التي تركت أثراً عميقاً في نفسها، وتتطرق إلى التحديات التي واجهتها خلال تجسيد هذه الشخصية المعقدة، بدءاً من ال غناء وصولاً إلى إتقان لهجة أهل الجزيرة الفراتية.

تستعيد بشار ذكريات مشاركتها في ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي ساهمت في صقل موهبتها الفنية، وكيف ساعدتها هذه التجارب في كسر الحواجز الداخلية واكتشاف قدراتها الكامنة. كما تتوقف بشار عند ردود الفعل المذهلة التي تلقتها من الجمهور، وكيف فاجأها نجاح “سماهر” وردود الفعل على أدائها الصوتي والتمثيلي. تؤكد بشار أن هذه الشخصية شكلت بالنسبة إليها تحدياً حقيقياً، خاصةً أنها اضطرت إلى الغناء المباشر أمام الجمهور، وهو ما لم تكن تعتاده من قبل. لم تكتف بشار بتقديم الدور، بل شاركت في بناء الشخصية واقتراح تفاصيلها، بدءاً من اختيار الأغاني التي تتناسب مع أحداث المسلسل، وصولاً إلى اختيار اللهجة التي تعبر عن جذور “سماهر” وهويتها. وتوضح بشار أن اللهجة لم تكن مجرد إضافة، بل كانت جزءاً أساسياً من شخصية “سماهر” التي تجسد امرأة قوية تواجه تحديات الحياة بكل صلابة. يتناول المسلسل قصة “سماهر”، المغنية الشعبية التي أسرت قلوب المشاهدين، والتي تجد نفسها في صراع مع الظروف القاسية التي فرضها عليها الزمن، بعد فقدان الأم والجذور والاستقرار، تواجه المجتمع وحيدة وتربي ابنها بمفردها، وتهتم بوالد عديم المسؤولية. المسلسل الذي أنتجته شركة “الصباح إخوان - Cedars Art” حصد إعجاب الجماهير، وذلك بفضل فريق العمل المميز، والقصة المشوقة التي تجمع بين التشويق والرومانسية، والإيقاع الإخراجي الذي حافظ على اهتمام المشاهدين طوال حلقات المسلسل. قدمت كاريس بشار أداءً استثنائياً في شخصية “سماهر”، حيث أثبتت قدرتها على الجمع بين التمثيل والغناء، وفاجأت الجميع بصوتها الجميل وحنجرتها القوية. هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لساعات طويلة من التدريب المكثف، والعمل الدؤوب، والتفاني في تقديم أفضل ما لديها. تواجه كاريس بشار نفسها بصدمة إيجابية بعد انتهاء التصوير، متسائلة عن كيفية تمكنها من تقديم هذا الدور المذهل، وكيف استطاعت الغناء أمام الجمهور والتعبير عن المشاعر بهذه الطريقة. تؤكد بشار أن هذه التجربة فتحت لها آفاقاً جديدة، ودفعتها إلى تجاوز حدودها، واكتشاف جوانب جديدة من موهبتها. على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته، تؤكد بشار أنها لا تفكر في خوض تجربة الغناء بشكل احترافي، مؤكدة أنها ممثلة تقدم دور مغنية، وأنها سعيدة بما قدمته. في رحلة البحث عن التميز، لم تتردد بشار في بذل كل ما لديها من جهد، حتى أنها فقدت صوتها خلال التصوير بسبب الانفعالات الصوتية والغناء المباشر. كما أنها لم تتردد في تقديم اقتراحات جريئة لفريق العمل، بهدف إثراء شخصية “سماهر” وتقديمها بأفضل صورة ممكنة. تعتبر بشار أن اللهجة التي استخدمتها في المسلسل، والتي تنتمي إلى منطقة الجزيرة الفراتية، كانت بمثابة مرآة تعكس شخصية “سماهر” وماضيها. تؤكد بشار أن هذه اللهجة لم تكن مجرد تفصيلة، بل كانت جزءاً أساسياً من بناء الشخصية. في نهاية المطاف، يبقى نجاح “سماهر” في مسلسل “بخمس أرواح” بمثابة شهادة على موهبة كاريس بشار المتعددة، وقدرتها على تحدي نفسها وتقديم أعمال فنية استثنائية. تجربة “سماهر” لم تكن مجرد دور، بل كانت رحلة اكتشاف الذات والتعبير عن المشاعر، وستظل محفورة في ذاكرة الجمهور كواحدة من أبرز محطات مسيرة كاريس بشار الفنية





