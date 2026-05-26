كارثة صناعية في واشنطن وتوترات سياسية في تكساس: مشهد أميركي مضطرب

تقرير مفصل يتناول انفجار خزان مواد كيميائية في مصنع نيبون دايناويف بولاية واشنطن، والصراعات الانتخابية داخل الحزب الجمهوري في تكساس، وتحركات الإدارة الأميركية الخارجية.

شهدت ولاية واشنطن الأميركية كارثة صناعية مروعة في مدينة لونغفيو، حيث تسبب انفجار مفاجئ في خزان للمواد الكيميائية داخل مصنع شركة نيبون دايناويف للتغليف في وقوع عدد من الوفيات وإصابات جسيمة وصفت بأنها خطيرة.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الشركة والشرطة المحلية، فإن الحادث أدى إلى حالة من الفوضى في الموقع، حيث وصف قائد كتيبة الإطفاء، مايك غورسوش، المشهد بأنه كارثة جماعية تطلبت استنفاراً واسعاً لفرق الإسعاف والإطفاء. وقد باشرت فرق الإنقاذ عمليات تطهير المصابين من المواد الكيميائية السامة قبل نقلهم بشكل عاجل إلى المستشفيات في لونغفيو وفانكوفر لتلقي العلاج اللازم.

وتعتبر هذه المنشأة من الركائز الصناعية في المنطقة، حيث تعمل في مجال إنتاج لب الورق وتغليف السوائل، وتصنيع المناديل الورقية والأكواب والكرتون، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو ألف موظف، مما يزيد من حجم القلق حول السلامة المهنية داخل المصنع. وقد استجابت للحادث قوة مكونة من 40 رجل إطفاء ومسعف، بالإضافة إلى فريق إقليمي متخصص في التعامل مع المواد الخطرة، في محاولة لاحتواء التسرب ومنع وصول التهديدات إلى المناطق السكنية المجاورة.

بالتوازي مع هذه الكارثة، شهدت جنوب ولاية كاليفورنيا حالة من التوتر والنزوح، حيث اضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم نتيجة تلف خزان مواد كيميائية في أحد مصانع الطيران، مما يشير إلى سلسلة من الحوادث الصناعية المقلقة في الولايات المتحدة. وفي سياق مختلف تماماً، اتجهت الأنظار نحو البيت الأبيض، حيث اتخذ الرئيس دونالد ترمب قراراً مثيراً للجدل برفع الحد الأقصى لقبول اللاجئين إلى 10 آلاف لاجئ لهذا العام.

ويهدف هذا التعديل بشكل أساسي إلى تسهيل دخول أفراد من الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا إلى الأراضي الأميركية، في خطوة تعكس توجهات سياسية محددة للإدارة الحالية. كما عقد الرئيس ترمب اجتماعاً نادراً ومغلقاً لمجلس وزرائه في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، وذلك في توقيت حساس للغاية تتجه فيه المحادثات مع إيران نحو مرحلة حاسمة قد تحدد شكل العلاقات الدبلوماسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط لسنوات قادمة.

وعلى الصعيد الدولي، تعززت الشراكات الاستراتيجية للولايات المتحدة من خلال مجموعة كواد، التي تضم الهند وأستراليا واليابان، حيث تم الإعلان عن تعاون جديد ومكثف في مجالات الأمن البحري وتأمين المعادن الحيوية، وهو ما يعكس الرغبة في تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية وتعزيز النفوذ في المحيط الهادئ. أما داخلياً، فقد شهدت ولاية تكساس صراعاً سياسياً محتدماً داخل الحزب الجمهوري، حيث خضع نفوذ الرئيس ترمب لاختبار حقيقي في الانتخابات التمهيدية.

وتواجه هذه الانتخابات منافسة شرسة بين السيناتور جون كورنين، المدعوم من قيادة الكونغرس، والمدعي العام كين باكستون، وهو حليف وثيق لترمب ومناصر للمواقف المحافظة المتشددة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإجهاض. ويثير صعود باكستون قلقاً لدى قطاع من الجمهوريين الذين يخشون أن تؤدي فضائحه السابقة إلى خسارة المقعد لصالح الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية، خاصة مع ظهور مرشحين مثل جيمس تالاريكو، القس الديمقراطي الذي يحاول جذب الناخبين المحافظين.

وفي سياق متصل، واجهت محاولات الرئيس ترمب لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في كارولاينا الجنوبية رفضاً من مجلس شيوخ الولاية، مما يبرز حجم التحديات القانونية والسياسية التي تواجه أجندته في بعض الولايات





