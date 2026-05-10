كارثة في مطار دنفر الدولي: طائرة فرونتير إيرلاينز تدهس متسللاً وتسبب إخلاءً طارئاً للمسافرين

تفاصيل الحادث المأساوي في مطار دنفر حيث أدى تسلل شخص إلى المدرج واصطدامه بطائرة ركاب إلى وفاته ونشوب حريق في المحرك، مما أجبر 231 شخصاً على الإخلاء الطارئ عبر المنزلقات.

شهد مطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو الأمريكية واقعة مأساوية وصادمة هزت أركان المطار ومسافري الخطوط الجوية، حيث تعرض شخص مجهول الهوية للوفاة بشكل فوري إثر اصطدامه بطائرة ركاب تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز أثناء عملية الإقلاع.

بدأت تفاصيل الحادثة عندما قام الشخص المذكور بتجاوز الإجراءات الأمنية والقفز فوق السياج المحيط بالمطار في خطوة متهورة أدت به إلى التواجد في منطقة المدرج المخصصة لحركة الطائرات. ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن سلطات المطار، فإن هذا المتسلل لم يمضِ سوى دقيقتين فقط منذ لحظة دخوله غير القانوني إلى حرم المطار حتى وقع الاصطدام المروع، مما يشير إلى سرعة وصوله إلى منطقة الخطر.

وبمجرد وقوع الاصطدام، تسبب الحادث في نشوب حريق في أحد محركات الطائرة، وهو ما وضع حياة مئات الأشخاص على متن الرحلة في خطر محدق، حيث أبلغ الطيار برج المراقبة في حالة من الاستعجال بأن الطائرة قد صدمت شخصاً ما وأن هناك حريقاً يلتهم المحرك، مما استوجب وقف عملية الإقلاع فوراً والبقاء على المدرج لضمان سلامة الجميع. على متن الرحلة رقم 4345، التي كانت متوجهة من دنفر إلى مطار لوس أنجليس الدولي، كان هناك 224 راكباً بالإضافة إلى سبعة من أفراد طاقم الطائرة، ليصبح المجموع 231 شخصاً عاشوا لحظات من الرعب والذعر.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة فرونتير إيرلاينز، فقد تم الإبلاغ عن تصاعد أدخنة كثيفة داخل كابينة الركاب، وهو ما عزز من قرار الطيارين بإلغاء الإقلاع وبدء إجراءات الإخلاء الطارئ. وفي مشهد سادته الفوضى والقلق، اضطر الركاب إلى مغادرة الطائرة بسرعة عبر المنزلقات الهوائية المخصصة لحالات الطوارئ، وهو إجراء يتم اللجوء إليه فقط في أصعب الظروف لضمان خروج الجميع في أسرع وقت ممكن قبل تفاقم الحريق.

وبعد نجاح عملية الإخلاء، قامت فرق الطوارئ والإنقاذ بنقل الركاب بواسطة حافلات مخصصة إلى مبنى الركاب الرئيسي، حيث بدأت عمليات تقديم الرعاية الطبية والنفسية للمتضررين من هذه الصدمة العنيفة. من الناحية الطبية والبشرية، أسفر الحادث عن نتيجة مفجعة وهي وفاة الشخص الذي تسلل إلى المدرج، والذي أكدت السلطات أنه ليس من موظفي المطار، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن هويته ودوافعه وراء هذا الفعل الخطير.

أما بالنسبة للركاب، فقد أعلن المتحدث باسم مطار دنفر الدولي أن 12 راكباً أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة التدافع أو الإصابات البسيطة أثناء عملية الإخلاء السريع، وتم نقل خمسة منهم إلى المستشفيات القريبة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم. وتأتي هذه الحادثة في توقيت حساس، حيث تزامنت مع حادثة أخرى مأساوية وقعت قبل يوم واحد فقط في مطار أورلاندو الدولي، حيث لقي موظف في شركة دلتا إيرلاينز مصرعه أثناء تأدية عمله، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات كبرى حول معايير السلامة والأمن في المطارات الأمريكية وكيفية منع مثل هذه الاختراقات الأمنية التي قد تؤدي إلى كوارث جوية كبرى.

وفي ختام هذه الواقعة، أكدت شركة فرونتير إيرلاينز التزامها الكامل بالتعاون مع السلطات المحلية والاتحادية لإجراء تحقيق شامل ودقيق للوقوف على كافة الملابسات التي أدت إلى هذا الحادث. وأشارت الشركة في بيان رسمي إلى أنها تضع سلامة الركاب وطاقم الطيران على رأس أولوياتها، وتعمل حالياً على تقديم الدعم اللازم لجميع المتأثرين من هذه الحادثة.

ومن جانبه، بدأ فريق التحقيق في فحص تسجيلات كاميرات المراقبة في مطار دنفر لتحليل كيفية تمكن الشخص من القفز فوق السياج والوصول إلى المدرج في وقت قياسي، بهدف سد الثغرات الأمنية ومنع تكرار مثل هذه المآسي التي تهدد أمن الملاحة الجوية وحياة المسافرين والعاملين في قطاع الطيران على حد سواء، في ظل تزايد المخاوف من التسلل إلى المناطق الحساسة في المطارات الدولية





