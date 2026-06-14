كاتريون للتموين تعزز ريادتها في الاستدامة ضمن منظومة مجموعة السعودية

تعلن شركة كاتريون للتموين القابضة عن تعزيز ريادتها في ميدان الاستدامة والأعمال المسؤولة، من خلال تحويل الاستدامة إلى نهج تشغيلي ومؤسسي متكامل يشمل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتغليف المستدام والحد من الهدر الغذائي، وذلك بعد انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة. تسلط هذه المقالة الضوء على المبادرات والإنجازات والخطط المستقبلية للشركة في دعم رؤية السعودية 2030.

تواصل شركة كاتريون للتموين القابضة ترسيخ ريادتها في مجال الاستدامة وال أعمال المسؤولة داخل منظومة مجموعة السعودية ، من خلال تعزيز ممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وتوسيع أثر مبادراتها التشغيلية والمؤسسية.

وقد جاء هذا التوجه بعد عامين من انضمامها في عام 2024 إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة عالمية تُعنى بالاستدامة المؤسسية، كإحدى أوائل شركات المجموعة التي تبنّت هذا الإطار الدولي ضمن مسارها الاستراتيجي. ويُعد إعلان مجموعة السعودية عن انضمامها رسميًا إلى الميثاق العالمي خطوة تعزز تكامل الجهود بين شركات المجموعة، وتدعم توحيد المبادرات المرتبطة بالاستدامة والأعمال المسؤولة، في امتداد لمسار تبنته كاتريون مبكرًا عبر برامج وممارسات تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الشفافية، ودعم الإفصاح غير المالي.

وقال محمد بن حسن الشهيل، الرئيس التنفيذي لشركة كاتريون للتموين القابضة: تُعتبر الاستدامة جزءًا من طريقة عملنا اليومية وليست مجرد مبادرات منفصلة، حيث نعمل على تطوير حلول أكثر كفاءة ومسؤولية في خدمات الضيافة الجوية والتموين والخدمات المساندة، بما يواكب تطلعات عملائنا وشركائنا، ويدعم في الوقت ذاته الاقتصاد المحلي وسلاسل الإمداد الوطنية. وأشار الدكتور محمد العاوي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة ومراقبة المعايير، إلى أن كاتريون منذ انضمامها إلى الميثاق العالمي حرصت على تحويل الاستدامة إلى ممارسة تشغيلية ومؤسسية قابلة للقياس، من خلال مبادرات تعزز كفاءة استخدام الموارد وتدعم الاقتصاد الدائري وترفع مستوى الشفافية والإفصاح غير المالي.

ومنذ الانضمام، نفذت كاتريون مجموعة من البرامج المرتبطة بمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، شملت مشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وتطبيق ممارسات التغليف المستدام، والحد من الهدر الغذائي، إلى جانب مبادرات التنوع والشمول والمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية. كما عززت الشركة نهج الإفصاح والشفافية من خلال إصدار تقريري الاستدامة لعامي 2023 و2024، وتقديم تقارير التقدم السنوية الخاصة بالميثاق العالمي، بما يدعم قياس الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي ومتابعة المستهدفات.

وسجلت كاتريون عددًا من الإنجازات، منها الحصول على ثماني جوائز عالمية في الاستدامة، ونيل شهادة الآيزو للإدارة البيئية، وتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية وإعادة التدوير، إلى جانب مبادرات مجتمعية أسهمت في التبرع بأكثر من 10 ملايين عنصر غذائي. وعلى صعيد التكامل المؤسسي، نفذت كاتريون بالتعاون مع مجموعة السعودية مبادرات لتعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي، منها المشاركة في تحدي الرحلة المستدامة التابع لتحالف سكاي تيم، وتطبيق حلول تشغيلية مبتكرة للحد من الانبعاثات المرتبطة بعمليات الطيران.

كما واصلت الشركة توسيع استخدام المنتجات والمواد الأكثر استدامة ضمن خدمات الضيافة الجوية، وتحسين إدارة الموارد، والحد من الهدر الغذائي، ودعم مستهدفات المحتوى المحلي باستبدال منتجات مستوردة ببدائل محلية الصنع. وتؤكد كاتريون أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تعميق ممارسات الاستدامة داخل عملياتها اليومية، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وخفض النفايات والتوسع في حلول الطاقة المتجددة وتعزيز معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويدعم دورها في خدمة قطاعات حيوية تشمل الطيران والسياحة والحج والعمرة والضيافة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الوطنية





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كاتريون للتموين الاستدامة الميثاق العالمي للأمم المتحدة مجموعة السعودية رؤية السعودية 2030 الاقتصاد الدائري الطاقة المتجددة إدارة النفايات الهدر الغذائي الإفصاح غير المالي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين | صحيفة المواطن الإلكترونيةرؤية 2030 السعودية تقدم فرصًا استثنائية للمستثمرين الفرنسيين قالت مجلة البريطانية، إن رؤية 2030 السعودية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام

Read more »

سياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة | صحيفة المواطن الإلكترونيةسياسات رؤية 2030 جعلت السعودية قوة عالمية طموحة قال موقع Investment Monitor إن سياسات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا

Read more »

مسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمسك تفتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030 تستعد مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' لإطلاق الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، البرنامج التأهيلي،

Read more »

المونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةالمونيتور: الفن والثقافة يتوسعان في السعودية بفضل رؤية 2030 قال موقع المونيتور إن برنامج رؤية 2030 أسهم في ازدهار المشهد الفني والثقافي المحلي وذلك بفضل

Read more »

منظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 | صحيفة المواطن الإلكترونيةمنظمة ألمانية: التحول الإيجابي يكتسح السعودية تحت رؤية 2030 أقامت منظمة ORF الألمانية دراسة حول التحول في السعودية منذ إعلان رؤية 2030 وحتى الآن، قائلة إن

Read more »

صحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة | صحيفة المواطن الإلكترونيةصحيفة فرنسية: رؤية 2030 توفر للشركات الأجنبية فرصًا هائلة قالت صحيفة La Tribune الفرنسية إن رؤية 2030، أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية، خلقت

Read more »