كأس العالم 2026: أمريكا تتأهل رسمياً؟ وتونس في مواجهة حاسمة مع اليابان وجدل تحكيمي حول تدخل ميسي

تغطية شاملة لأهم أحداث كأس العالم 2026، تشمل فوز الولايات المتحدة على أستراليا وتأهلها المحتمل، وتحضيرات تونس لمباراتها الحاسمة ضد اليابان تحت قيادة مدرب جديد، إضافة إلى الجدل التحكيمي حول تدخل ميسي على اللاعب الجزائري عيسى ماندى والغضب الجزائري لدى الفيفا، وبيان عائلة ميسي حول صحة والده.

تقدم المنتخب الأمريكي في الدقيقة 11 بهدف عكسي من كاميرون بورجيس، ثم أضاف أليكس فريمان الهدف الثاني في الدقيقة 43، محققاً الفوز على منتخب أستراليا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس العالم 2026 .

هذا الفوز يرفع رصيد الولايات المتحدة إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بينما تبقى أستراليا عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بعد فوزها في الجولة الأولى على تركيا. وبهذه النتيجة، ينتظر منتخب الولايات المتحدة نتيجة مباراة باراجواي وتركيا لتحديد تأهله الرسمي إلى دور الـ32. وكانت المباراة قد شهدت تقدم الأمريكيين المبكر بعد الهدف العكسي، وضاعوا فرصاً إضافية، في حين لم يتمكن المنتخب الأسترالي من هز شباك الحارس الأمريكي بشكل خطير.

وبهذا الانتصار، يحقق المنتخب الأمريكي الفوز في أول مباراتين ضمن النهائيات لأول مرة منذ النسخة الأولى في عام 1930. من ناحية أخرى، يواجه المنتخب التونسي مواجهة حاسمة ضد اليابان في الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في مباراة قد تحدد بشكل كبير حظوظه في التأهل. يدخل منتخب تونس المباراة تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفيه رونار، الذي تولى المهمة بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد بنتيجة 1-5 في الجولة الأولى.

سعى الاتحاد التونسي إلى إقالة المدرب صبري لموشي لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح. وحرص رونار على رفع معنويات اللاعبين مؤكداً أهمية القوة الذهنية والإرادة. وقد ظهر منتخب تونس بصورة جيدة في مباراته الأولى بعد تعادله المثير مع هولندا 2-2، ويمتلك أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة ضد اليابان. تبقى آمال تونس قائمة في المنافسة على بطاقة تأهل، لكن ذلك يتطلب نتيجة إيجابية ضد اليابان قبل خوض الجولة الأخيرة.

في سياق متصل، أثار تدخل ليونيل ميسي في المباراة الافتتاحية ضد الجزائر جدلاً تحكيمياً大型. حيث تعرض اللاعب الجزائري عيسى ماندى لتدخل قوي من ميسي بكعب حذائه على ربلة الساق من الخلف، إلى جانب حالتين other للضرب على إبراهيم مازة وأنيس حاج موسى، unleasheting شكوى من الجزائر لدى الفيفا حول "ظلما تحكيميا". ووصف المصدر الجزائري أن هذه الحالات تستحق الطرد، لكن intervention الفار لم يكن قوياً.

وفي المقابل، AGEing عائلة ميسي على الخصوصية بعد أنباء متضاربة حول صحة والدة خورخي ميسي، أكدت العائلة في بيان أن خورخي يمر بظروف صحية صعبة ويتعافى، مطالبة باحترام خصوصيته وعدم نشر تكهنات إعلامية غير مسؤولة





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 المنتخب الأمريكي تونس اليابان ميسي الجزائر الفيفا تدخل تحكيمي هيرفيه رونار كيثل بونو أليكس فريمان كاميرون بورغيس

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 18 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 18 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »

كندا تحقق سداسية نظيفة على قطرفازت كندا على قطر بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية من مونديال 2026

Read more »

قدم.. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعلن جدول مباريات الموسم الجديد- البطولة تنطلق يوم 21 أغسطس/آب 2026 وتختتم 30 مايو/ أيار2027 | Anadolu

Read more »

مواجهة سهلة لأرسنال واختبار صعب لليفربول.. الإعلان عن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزيأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدول مباريات الجولة الافتتاحية لموسم 2026-2027.

Read more »

اختتام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتوقيع 67 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولاراختتمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم أعمال اجتماعاتها السنوية لعام 2026 في العاصمة

Read more »

جامعة دار الحكمة تنظم معرض Visionary 2026 لتقديم مشاريع الخريجاتتنظم جامعة دار الحكمة معرض Visionary 2026 يومي الأحد والاثنين 21 و22 يونيو 2026، بهدف تقديم مشاريع الخريجات في مختلف التخصصات.

Read more »