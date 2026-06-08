كأس العالم 2026: حقائق وأرقام غير مسبوقة في النسخة الثلاثية

تستعد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتكون الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات المشاركة والمباريات، مع تسجيل عدة أرقام قياسية جديدة في مختلف المجالات.

تبدو بطولة كأس العالم 2026 زاخرة بالأحداث الفريدة وغير المسبوقة نتيجة للتغييرات المؤثرة التي طرأت على نظام البطولة. الحكمة كاتيا غارسيا ميندوزا الأمريكية توري بينسو و المكسيك ية كاتيا غارسيا هما الحكمتان الوحيدتان اللتان اختارهما الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كحكمتي ساحة في مونديال 2026 .

عدد الدول المضيفة لهذه النسخة ثلاث دول، وهو عدد غير مسبوق، وكذلك عدد حفلات الافتتاح للبطولة، بواقع حفلة في كل بلد مضيف. بعد اختيارهم في قوائم منتخباتهم، ستكون مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والمكسيكي غييرمو أوتشوا في مونديال 2026، هي السادسة لكل لاعب في بطولات كأس العالم وهو رقم قياسي جديد. غابت منتخبات النرويج وأسكتلندا والنمسا 28 عاماً عن المونديال، بعد أن كانت آخر مشاركاتها في كأس العالم 1998 في فرنسا، لتعود في مونديال أمريكا الشمالية المقبل.

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 يبلغ 48 منتخباً للمرة الأولى، بعد أن كان عدد المشاركين 32 من مونديال 1998 إلى مونديال 2022. اختار الاتحاد الدولي 52 حكماً للساحة، ينتمون إلى الاتحادات القارية الستة وإلى 50 اتحاداً وطنياً، للمشاركة في تحكيم مباريات البطولة. السعر الأدنى لتذكرة مباراة في كأس العالم هو 60 دولاراً، بحسب رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، فيما كان ملف الترشيح يعد بتذاكر تبدأ من 21 دولاراً.

عدد المباريات في مونديال 2026 يبلغ 104، أي أن هناك 40 مباراة إضافية مقارنة ببطولات كأس العالم 1998 وحتى 2022. تبلغ قيمة الجوائز المالية الإجمالية التي ستوزع على المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 871 مليون دولار





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