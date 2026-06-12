تغطية شاملة لافتتاح كأس العالم 2026 مع المواجهة المنتظرة بين المغرب والبرازيل، واستعدادات ألمانيا بقيادة ناغلسمان، ودعم المستشار الألماني للفريق.

بعد نجاحêt مذهل في مونديال قطر 2022، يسعى المنتخب المغرب ي لمواصلة إنجازاته التاريخية Isotopic face نظيره البرازيل ي في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة ب كأس العالم 2026 .

تستضيف ولاية نيوجيرسي الأمريكية اللقاء المرتقب مساء السبت بالتوقيت المحلي، في مواجهة تجمع بين فريقين يطمحان لبداية قوية في مجموعة صعبة. هذه هي المباراة الثانية بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم بعد المواجهة السابقة عام 1998 في فرنسا والتي انتهت بفوز البرازيل بثلاثية نظيفة. يدخل المنتخب البرازيلي المباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يواجه مهمة إعادة "السيليساو" إلى منصات التتويج بعد فترة صعبة في التصفيات شملت خسارة كبيرة أمام الأرجنتين.

يمتلك البرازيل تاريخاً حافلاً بخمسة ألقاب عالمية، لكنها تواجه ضغطاً لإثبات أنها قادرة على العودة للمجد. في المقابل، يبدأ المنتخب المغربي مشواره بثقة بعد أداء بطولي في 2022، ساعياً لكتابة فصل جديد من التاريخ. تمثل هذه المواجهة اختباراً حقيقياً لطموحات الفريقين في مجموعة تنافسية. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة بفضل المهارات الفردية والخطط التكتيكية للفريقين.

أما على الصعيد الألماني، فقد نشط المستشار أولاف شولتس دعم "الماكينات" عبر اتصال بالفريق في معسكrc الأمريكي. كما يواجه المدرب يوليان ناغلسمان تحدياً كبيراً في أول مونديال له كمدرب رئيسي، حيث يسعى لإثبات قدرته على قيادة ألمانيا لللقب بعد الخروج المبكر في النسختين الماضيتين. يركز ناغلسمان على الشباب ويعتمد على خيارات فنية جريئة، محاولاً التغلب على ضغوط التاريخ وطموحات الجماهير.

تحتوي التغطية على عناصر مثل: مشاركة المغرب بعد أداء مذهل في 2022، المواجهة التاريخية مع البرازيل، صعوبة مجموعة المغرب والبرازيل، بداية ألمانيا ضد كوراساو، ضغط على ناغلسمان، دعم سياسي للمنتخب الألماني، استراتيجيات المدربين، أهمية الانطلاقة القوية في المونديال





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كأس العالم 2026 المغرب البرازيل ألمانيا يوليان ناغلسمان كوراساو كارلو أنشيلوتي افتتاح المجموعة الثالثة مونديال

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