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كأس العالم 2026: الأزمات والانتقادات قبل انطلاق البطولة

رياضة News

كأس العالم 2026: الأزمات والانتقادات قبل انطلاق البطولة
كأس العالم 2026، الأزمات، الانتقادات، المونديال، ا
📆6/9/2026 8:18 PM
📰Arabi21News
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تتصاعد التحذيرات من ارتفاع تكاليف الحضور، وتعقيدات السفر، والمخاطر الأمنية والبيئية، فضلا عن الأعباء المالية التي تتحملها المدن المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

قبل انطلاق كأس العالم 2026 بأيام قليلة، لا تقتصر الأضواء المسلطة على المنتخبات والنجوم المشاركين، بل تمتد إلى سلسلة من الأزمات والانتقادات التي تلاحق البطولة منذ أشهر.

المونديال ، تتصاعد التحذيرات من ارتفاع تكاليف الحضور، وتعقيدات السفر، والمخاطر الأمنية والبيئية، فضلا عن الأعباء المالية التي تتحملها المدن المستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تنطلق منافسات كأس العالم 2026 في 11 حزيران/ يونيو الجاري وتستمر حتى 19 تموز/ يوليو المقبل، بمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، مقارنة بـ32 منتخبا في النسخ السابقة.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 104 مباريات موزعة على 16 مدينة، في توسع غير مسبوق من حيث عدد المنتخبات والمباريات والدول المضيفة، وهو ما تعتبره الجهات المنظمة خطوة تاريخية لتوسيع قاعدة المشاركة العالمية في اللعبة. لكن هذا التوسع نفسه بات مصدرا للانتقادات، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية ودراسات مستقلة ومنظمات حقوقية، التي ترى أن البطولة تحمل تحديات تتجاوز الجوانب الرياضية. برز ملف التذاكر باعتباره أحد أكثر القضايا إثارة للجدل قبل انطلاق البطولة، بعدما اعتمد

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كأس العالم 2026، الأزمات، الانتقادات، المونديال، ا

 

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