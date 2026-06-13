كأس العالم 2026: اليوم الثالث من دور المجموعات após سلسلة من الأحداث المثيرة

تغطية شاملة ليوم الثالث من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، مع استعراض لأبرز المباريات والنتائج والأهداف والتصريحات، بالإضافة إلى الأحداث المهمة داخل الملاعب وخارجها.

تتواصل الإثارة في كأس العالم 2026 مع انطلاق اليوم الثالث من البطولة، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات جديدة في دور المجموعات ، وسط سعي المنتخبات للاستمرار وتحقيق مفاجآت مبكرة لبعضها.

وشهدت الأيام الأولى من المونديال العديد من الأحداث اللافتة، من انتصار المكسيك على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية، إلى العودة المثيرة لكوريا الجنوبية أمام التشيك، وتعادل كندا التاريخي أما اليوسنة والهرسك، فضلا عن الجدل المستمر خارج المستطيل الأخضر بشأن التأشيرات والتنظيم وبعض القضايا المرتبطة بالبطولة. وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز مباريات اليوم الثالث، والنتائج والأهداف، وأهم التصريحات وردود الأفعال، إلى جانب كل ما يحدث داخل الملاعب وخارجها.

وشهدت الأيام الأولى من المونديال العديد من الأحداث اللافتة، من انتصار المكسيك على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية، إلى العودة المثيرة لكوريا الجنوبية أمام التشيك، وتعادل كندا التاريخي أما اليوسنة والهرسك، فضلا عن الجدل المستمر خارج المستطيل الأخضر بشأن التأشيرات والتنظيم وبعض القضايا المرتبطة بالبطولة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز مباريات اليوم الثالث، والنتائج والأهداف، وأهم التصريحات وردود الأفعال، إلى جانب كل ما يحدث داخل الملاعب وخارجها. 三个开幕式的世界杯一个.. 美国为2026年世界杯庆祝活动拉上帷幕。美国举行了2026年世界杯第三场也是最后一场开幕式仪式，随后对阵巴拉圭，为一系列前所未有的庆祝活动画上句号。全世界足球迷的目光转向北美，见证2026年世界杯--这一史上最具变革性的世界杯赛事，由美国、墨西哥和加拿大联合举办。阿拉伯国家队在2026年世界杯上取得历史性亮相，六支阿拉伯国家队参赛，在48支球队参与的史上最大规模赛事中占据重要位置





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كأس العالم 2026 مونديال 2026 دور المجموعات المنتخبات العربية الولايات المتحدة المكسيك كندا

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