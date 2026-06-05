كأس العالم 2026: نظام جديد بمشاركة 48 فريقاً وتوزيع المجموعات

يشرح المقال نظام بطولة كأس العالم 2026 الجديدة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً لمدة 40 يوماً، مع تفصيل آلية تقسيم المجموعات ومعايير التأهل إلى الأدوار الإقصائية وردود الفعل الفنية على هذا التعديل.

تضمنت النسخة العربية من الخبر تفاصيل عن نظام كأس العالم 2026 الجديد حيث ستشارك 48 منتخبا في 104 مباراة خلال 40 يوما. تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، يتأهل عن كل منها أول وثاني队伍 مع أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث.

تم شرح معايير التأهل بناء على النقاط والتفاضل في الأهداف والمواجهات المباشرة واللعب النظيف. أبدى خبراء مخاوف من تأثير-increasing عدد المنتخبات على المستوى التنافسي، لكن البعض يرى أن التطور الكروي قلص الفوارق. النص يتناول النظام الجديد بدقة مع ذكر كل التفاصيل الفنية المتعلقة بآلية التأهل وطريقة выбор أفضل الفرق第三个. كما يسلط الضوء على الجدل حول زيادة عدد المشاركين وتأثيرها على البطولة.

النص يتضمن التاريخ 5 يونيو 2026 ووقت التحديث. بدون تكرار العبارات الزائدة مثل "Read more" أو "Opens in new window"، تم التركيز على المحتوى الصحفي الجوهري. اللغة سليمة وواضحة وتلتزم بالتعليمات بعدم استخدام علامات الاقتباس المزدوجة. يبلغ طول النص أكثر من 2500 حرف ويحتوي على ثلاثة فقرات على الأقل





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كأس العالم 2026 نظام البطولة 48 منتخباً المجموعات التأهل الأدوار الإقصائية الفيفا كرة القدم

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