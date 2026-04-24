قيود على الصحافة في الأرجنتين ومحاكمة جماعية في السلفادور وتصريحات نارية من نيكاراغوا

منعت حكومة الأرجنتين الصحفيين من دخول القصر الرئاسي، بينما بدأت السلفادور محاكمة جماعية لعصابة إم إس-13، واتهم رئيس نيكاراغوا دونالد ترمب باختلال عقلي.

منعت حكومة الرئيس الأرجنتين ي خافيير ميلي الصحفيين من دخول القصر الرئاسي، المعروف باسم «كازا روسادا». وأوضح سكرتير الاتصالات والصحافة خافيير لاناري أن القرار جاء بناءً على شكوى من الجهة المسؤولة عن أمن الرئيس ومقر الحكومة، مشيراً إلى أن الإجراء يهدف إلى الحفاظ على الأمن بعد اتهامات بالتجسس غير القانوني.

هذا القرار أدى إلى منع حوالي 60 مراسلاً من العمل داخل المبنى الحكومي. في سياق منفصل، بدأت السلفادور محاكمة جماعية واسعة النطاق تشمل حوالي 500 شخص يشتبه في انتمائهم إلى عصابة «مارا سالفاتروتشا» (إم إس-13) سيئة السمعة. وتواجه هذه المجموعة اتهامات بارتكاب أكثر من 47 ألف جريمة متنوعة، بما في ذلك القتل، والابتزاز، والاتجار بالمخدرات، والخطف، والاتجار بالأسلحة، بالإضافة إلى تهمة التمرد والسعي لفرض سيطرتهم على مناطق معينة.

المحاكمة تأتي في ظل حالة الطوارئ السارية في البلاد، والتي تسمح بملاحقة الهيكل الإجرامي للعصابة بشكل جماعي. وتعتبر عصابة «إم إس-13» إحدى العصابتين الرئيسيتين المسؤولتين عن معظم جرائم العنف في السلفادور. وفي نيكاراغوا، اتهم الرئيس دانيال أورتيغا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بـ«اختلال عقلي» بسبب إطلاقه حرباً ضد إيران، معتبراً أن هذه الحرب زعزعت استقرار الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي.

وأضاف أورتيغا أن ترمب يعاني من مشكلة عقلية وأنه غير قادر على التمييز بين الصواب والخطأ، مشيراً إلى نشره صورة له على منصة «تروث سوشيال» يظهر فيها في هيئة المسيح. كما انتقد أورتيغا العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على أولاده المتهمين بالمشاركة في إحكام القبضة على نيكاراغوا، واصفاً إياها بأنها دليل على نفاد أسماء الأشخاص الذين يمكن استهدافهم بالعقوبات. هذه التصريحات تأتي في سياق التوتر المستمر بين حكومة أورتيغا والولايات المتحدة، والتي تتهمها بالانحراف نحو الاستبداد





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأرجنتين السلفادور نيكاراغوا خافيير ميلي مارا سالفاتروتشا دانيال أورتيغا دونالد ترمب قيود على الصحافة محاكمة جماعية عصابات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بالصور.. البحرية السعودية تنفذ رماية بالصواريخ على أهداف بحرية بتمريننفذت القوات البحرية السعودية رماية بالصواريخ ضد أهداف بحرية خلال تمرين نسيم البحر -13 مع القوات الباكستانية في منطقة عمليات التمرين.

Read more »

تحييد 4 إرهابيين من 'بي كا كا' جنوب شرقي تركياتحييد 4 إرهابيين من 'بي كا كا' جنوب شرقي تركيا في إطار عملية 'أرن-13' ضد إرهابيي 'بي كا كا'

Read more »

'أسواق العثيم' تربح 139 مليون ريال في الربع الثاني بارتفاع 179 %أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 (ستة أشهر) المبيعات/الايرادات 2,419.84 2,254.52 7.33 2,781.4 -13 اجمالي الربح (الخسارة) 508.28 468.72 8.44 574.14 -11.47 الربح (الخسارة) التشغيلي 64.84 62.33 4.03 122.7 -47.16 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 139.43 50.04 178.64 120.01 16.18 اجمالي الدخل الشامل 142.25 48.9 190.9 111.85 27.18 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الايرادات 5,201.24 4,716.91 10.27 اجمالي الربح (الخسارة) 1,082.42 975.82 10.92

Read more »

موسكو تدخل مسيرة 'بيرانا-13' إلى الخدمة.. مزايا مثيرةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

Read more »

المهندسون الروس يطورون مسيرات جديدة لإنزال الذخائرطور المهندسون الروس مسيرة متعددة الاستخدام من نوع 'بولدوغ-13' واختبروها في ظروف القتال الحقيقية، حيث زودوها بكاميرات رؤية ليلية تتحرك بزوايا كبيرة.

Read more »

السلفادور تحاكم المئات من عصابة «إم إس-13» بتهم ارتكاب 47 ألف جريمةبدأت في السلفادور محاكمة جماعية لنحو 500 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة «مارا سالفاتروتشا» (إم إس-13) سيئة السمعة.

Read more »