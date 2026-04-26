قيمة الإنسان في القلب لا في المظهر

مقال يتناول أهمية تقدير قيمة الإنسان الحقيقية التي تكمن في قلبه وصفاء نيته، وتحذير من القسوة الخفية في نظرة الاستعلاء والتجاهل، مستشهدًا بقصة عتاب الله للنبي ﷺ في سورة عبس.

في خضم الحياة المعاصرة، يغلب على البعض الميل إلى الحكم على الآخرين بناءً على المظاهر الخارجية، ومقاييس النجاح المادية، متجاهلين بذلك الجوهر الحقيقي للإنسان، والقيم الروحية التي يحملها في داخله.

هذا التركيز على الصورة الظاهرية يؤدي إلى تفضيل من يتمتعون بالحضور القوي، والمكانة الاجتماعية الرفيعة، وإهمال من يفتقرون إلى هذه الميزات، معتقدين خطأً أن القيمة الحقيقية تكمن في الممتلكات والنفوذ. لكن الحقيقة الراسخة، التي غالبًا ما تغيب عن الأنظار، هي أن الإنسان لا يُقاس بما يراه الآخرون، بل بما يحمله في قلبه من صدق، ونور، وكرامة. فالقسوة الحقيقية لا تقتصر على الكلمات الجارحة، بل تتجلى في صور خفية من الاستعلاء، والتجاهل، والنظرات المتعالية التي تحط من قدر الآخرين، وتكسر قلوبهم.

إن الشعور بالدونية، والإحساس بعدم الأهمية، يمكن أن يكونا أكثر إيلامًا من أي جرح مادي، خاصة عندما يكون السبب في ذلك هو عدم تقدير قيمة الإنسان لذاته، أو عدم الاعتراف بفضائله وصفاته الإيجابية. لقد حذرنا الإسلام من هذا الخطأ، وأكد على أهمية تقدير الناس على أساس تقواهم وأخلاقهم، وليس على أساس مناصبهم أو ثرواتهم.

وقد تجسد هذا المعنى في قصة عتاب الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة عبس، عندما انشغل النبي بدعوة وجوه القوم، وتجاهل عبدالله بن أم مكتوم الكفيف الذي جاء يطلب العلم والهداية. لم يكن العتاب إهانة للنبي، بل كان تذكيرًا بأهمية عدم التمييز بين الناس، وأن الكرامة الحقيقية لا تكمن في المكانة الاجتماعية، بل في القرب من الله، وصفاء النية، والإخلاص في العمل.

هذه القصة تعلمنا أن كل إنسان له قيمة، وأننا يجب أن نحترم جميعًا، بغض النظر عن ظروفنا أو مكانتنا. يجب أن نتذكر دائمًا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الناس حق قدرهم، وأننا يجب أن نتبع هديه في معاملة الآخرين. إن التكبر والتعالي من الأخلاق الذميمة التي نهى عنها الإسلام، وحث على التواضع والإيثار. فالإنسان المتكبر يرى نفسه أفضل من الآخرين، ويحتقرهم، بينما الإنسان المتواضع يقدر قيمة الآخرين، ويحترمهم.

إن التواصل الراقي لا يقتصر على استخدام الكلمات الجميلة، بل يتطلب حضور القلب، ولطف النظرة، وعدالة الشعور. يجب أن ننصت للضعيف كما ننصت للقوي، وأن نكرم البسيط كما نكرم صاحب المنصب، وأن نمنح كل إنسان شعورًا بأنه مرئي، ومسموع، ومقدر. يجب أن نتجنب إشعار الآخرين بصغرهم، وأن نتذكر أن قلوبهم قد تكون أعظم من قلوب الكثيرين عند الله. يجب أن نتعامل مع الناس بلطف ورحمة، وأن نختار أن نكون أثرًا طيبًا، ووجهًا رحيمًا، وصوتًا لا يجرح.

فالرقي الحقيقي في تواصلنا يبدأ من احترام الإنسان، أيًا كان. إن الحياة قصيرة، والفرص محدودة، لذلك يجب أن نستغل كل لحظة لنفعل الخير، وننشر المحبة والسلام. يجب أن نتذكر دائمًا أننا جميعًا بشر، وأننا بحاجة إلى بعضنا البعض. يجب أن نكون متعاونين، ومتسامحين، ورحيمين، وأن نسعى جاهدين لجعل هذا العالم مكانًا أفضل للجميع.

إن بناء مجتمع يسوده الاحترام والتقدير المتبادل هو مسؤولية الجميع، ويتطلب منا جميعًا بذل الجهد والتضحية. فلنبدأ بأنفسنا، ولنجعل من حياتنا مثالًا يحتذى به في الأخلاق والإنسانية





