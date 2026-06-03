قيس الخزعلي: من ثوب المقاومة إلى ثوب السياسة

يتناول المقال تحول زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي من خطاب متشدد يرفض نزع السلاح إلى قبول حصر السلاح وفك الارتباط بالحشد الشعبي، ويعرض خلفيته الشخصية والمسلحة والسياسية.

في يوليو عام 2025، أطلق زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي تصريحات نارية استنكر فيها دعوات نزع سلاح الفصائل في العراق ، ساخرا من أي طرف يطالب بتسليم السلاح واصفا إياه بالاستعداد لحلق شاربه.

جاء ذلك خلال كلمة له في مجلس عزاء، في وقت كانت فيه أصوات محلية تتعالى مطالبة بتفكيك الفصائل ونزع أسلحتها بعد استقرار أمني تحقق عقب سنوات من العنف والإرهاب. لكن بعد نحو عام، فاجأ الخزعلي الجميع بإعلان فك ارتباط فصيله بالحشد الشعبي وقبوله بمبدأ حصر السلاح، وإن رهن ذلك بتوجيهات المرجعية وبرنامج الحكومة.

هذا التحول جاء في سياق ضغوط أمريكية متواصلة تهدف إلى تفكيك الميليشيات الموالية لإيران، حيث أعلنت العصائب تشكيل لجنة لفك الارتباط والامتثال للأوامر العسكرية الرسمية، واتفقت مع رئيس الحكومة على تنفيذ القرار. ولد الخزعلي عام 1974 في مدينة الصدر شرقي بغداد، وحصل على شهادة في الجيولوجيا قبل أن يدرس العلوم الدينية في النجف في التسعينات، ليصبح ضمن حلقة مقربة من المرجع محمد صادق الصدر ومن ثم نجله مقتدى الصدر.

أسهم في تشكيل جيش المهدي في يوليو 2003، بعد ثلاثة أشهر من إطاحة صدام حسين، ليكون أول ميليشيا شيعية علنية. ومن تحت عباءة جيش المهدي خرجت معظم الفصائل المسلحة المعروفة اليوم، وكانت الانشقاقات المتتالية آلية اعتمدتها إيران والأحزاب الشيعية لإضعاف مقتدى الصدر وخلق توازن قوى يصب في صالح طهران.

تزامنت بدايات الخزعلي مع دخول قيادات من حزب الله اللبناني إلى العراق للإشراف على تدريب المجاميع الشيعية، ويشاع أنه عمل قريبا من عماد مغنية وحسين علي دقدوق، مما ساعد العصائب في الحصول على تدريبات في حرب الشوارع وتنفيذ عمليات هجومية ضد المصالح الأمريكية. لم يمر انخراط الخزعلي في المقاومة دون ثمن، إذ اعتقلته القوات البريطانية والأمريكية عام 2007 بتهمة قيادة عملية اقتحام مركز التنسيق المشترك في كربلاء، التي أسفرت عن مقتل خمسة جنود أمريكيين في هجوم وصف بالأكثر جرأة خلال حرب العراق، حيث تنكر المهاجمون بزي عسكري أمريكي واستخدموا سيارات مشابهة لتلك المستخدمة من قبل الشركات الأمنية.

أطلق سراحه عام 2010 في صفقة تبادل مقابل الرهينة البريطاني بيتر مور وجثث عسكريين. بعد غياب ثلاث سنوات، عاد للعمل السياسي بتأسيس كتلة صادقون عام 2011. في انتخابات 2014 حصل على مقعد واحد فقط، لكنه فاجأ الجميع في 2018 بحصوله على 15 مقعدا ضمن تحالف الفتح. تراجع في 2021 إلى 9 مقاعد، لكنه رسخ نفسه كأحد أكثر الشخصيات الشيعية نفوذا.

وفي الانتخابات الأخيرة حصل على 27 مقعدا، مما جعله اللاعب الأبرز داخل الإطار التنسيقي الشيعي. ومع هذا الثقل، لم يهنأ بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان بسبب فيتو أمريكي على مشاركة الفصائل المدرجة على لائحة الإرهاب. لذلك، يمكن فهم تحول الخزعلي كخلع لثوب المقاومة رغبة في تلافي الضغوط الأمريكية التي قد تكلفه استثماره السياسي، ويمهد لطموح العصائب بمنصب رئيس الحكومة بعد انتخابات 2029





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