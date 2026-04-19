قيادي بحزب الله يؤكد عدم السعي لمعركة داخلية ويحذر إسرائيل، وسط غموض حول مصير طبيب مصري وزيارات دبلوماسية

مسؤول من حزب الله يؤكد عدم رغبة الحزب في نزاع داخلي ويشير إلى رفض عودة إسرائيل إلى ما قبل 12 مارس. يتزامن ذلك مع استمرار الغموض حول مصير الطبيب المصري ضياء العوضي، وتخفيض عقوبة حارس الأهلي محمد الشناوي، وزيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة.

أكد قيادي في حزب الله لـRT أن الحزب لا يسعى إلى معركة داخلية في لبنان، مشدداً على أن الحزب لن يسمح ل إسرائيل بالعودة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل 12 مارس. وأضاف القيادي أن هناك جهوداً تبذل لتوضيح الموقف الداخلي، مؤكداً على التمسك بالثوابت الوطنية. وفي سياق متصل، تتواصل حالة الغموض حول مصير الطبيب المصري ضياء العوضي ، الذي أعلن عن اختفائه في ظروف غير واضحة خلال رحلة خارج البلاد.

وقد نفى محامي الأسرة، مصطفى مجدي، صحة الأنباء المتداولة حول وفاة موكله، واصفاً إياها بأنها غير صحيحة وعارية تماماً من أي دليل. وأوضح المحامي أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم، ولم ترد أي معلومات تؤكد تلك الروايات، مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي الشائعات. وكان المحامي قد كشف في بيان سابق أن العوضي اختفى منذ 12 أبريل 2026. وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية داخل مصر، بما في ذلك التقدم بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية عبر مساعد الوزير للشؤون القنصلية وشؤون المصريين في الخارج، للكشف عن ملابسات الاختفاء. وتم تقديم كافة البيانات المتعلقة بسفره وأماكن تواجده وآخر ظهور له، حيث ذكرت العائلة أنه توجه إلى الإمارات. من جانبها، ناشدت أسرة الطبيب الجهات المختصة والمواطنين تقديم أي معلومات قد تساعد في كشف مصيره، محذرة من تداول الشائعات في ظل غياب معلومات رسمية مؤكدة. وفي سياق منفصل، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم تخفيض عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بعد طرده خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي جرت في الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري. على صعيد آخر، يزور وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، القاهرة اليوم الأحد، في أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع المستوى منذ اندلاع الهجمات الإيرانية على دول الخليج. وكان الطبيب المصري ضياء العوضي قد أثار حالة واسعة من الجدل في وقت سابق بعد ترويجه لما أسماه "نظام الطيبات"، وهو نظام غذائي يعتمد على حذف أطعمة معينة والاكتفاء بأنواع محددة يدعي أنها وسيلة للشفاء





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

